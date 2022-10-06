全聯雙十推「家家購物節」！萬元夢幻逸品千元帶回　連4天神券瘋搶

▲全聯今年「家家(++)購物節」祭出破盤價，還有福利點回饋。（圖／全聯提供）

記者林育綾／綜合報導

全聯不讓黑色購物節專美於前，每年國慶以雙十像2個「+」號概念，推出「家家購物節」大受好評，10/9～10/10限時2天線上線下祭出超過百樣商品破盤價，還有消費滿千最高享10%福利點！而預熱活動自10/7～10/10連續4天，每天中午12點、晚上8點，準時祭出神券瘋搶，搶到的幸運兒就能用1000元把萬元夢幻商品帶回家。

全聯「家家購物節」取名源自雙十像2個「加號」概念，同時呼應大眾對「家」的生活需求，祭出多款商品下殺破盤價，包含食品、用品、生鮮等，滿足消費者採買需求，成為家家戶戶必搶優惠的好康節日，預計整檔業績可較去年同期成長10%。

今年除了整合線上線下，還加入「全支付」與「PX Pay購物」提供最高回饋。10/9～10/10限時2天，會員於實體門市單筆消費每滿1000元，贈800福利點；而使用「全支付」全額支付單筆每滿1000元，再加贈200福利點，等於總共贈送1000福利點，最高享10%回饋。同時在「PX Pay購物」購買箱購商品，單筆每滿1000元，若用「全支付」全額支付一樣共贈1000福利點，還有機會抽中100%訂單金額回饋，最高3000全點大放送。

▲福利卡友於實體門市或PX Pay購物，使用「全支付」全額支付單筆每滿1,000元，最高可享10%福利點回饋。（圖／全聯提供）

此次「家家購物節」嚴選多樣必買商品祭出破盤價，包含曾2天熱銷破100萬罐的「伯朗咖啡240ML」，還有「萬家香香菇素蠔油1200g」、「Crystal Valley礦沛氣泡水 585ML」等，以及美味堂的招牌好物「去骨油雞腿（產銷履歷）」、「去骨醉雞腿（產銷履歷）」，原價209元，10/8～10/10任買2盒319元，等於省了將近100元。另曾於2天加起來賣超過10萬隻的「金華干貝燉雞」、「鹿茸烏骨雞」，也在10/8～10/10期間任買2袋449元。

而生鮮蔬果部分，像是有機鴻喜菇、有機雪白菇（好菇道），原價27元，10/7～10/10單包特價25元、任2包38元，等於一包20元有找。而「紐西蘭陽光金圓頭奇異果#52」原價一顆21元，10/8～10/10 特價15元。肉類如「十三香雞翅」、「十三香翅小腿」原價90元，10/8～10/10特價75元；時尚挪威鹽鯖魚原價95元，10/8～10/10單包特價89元，2包一起買165元。

甜點像是「經典黑鑽生巧克力長條蛋糕」下殺47折，原價318元，10/8～10/14期間特價149元。10/8～10/10還有「日式巧克力泡芙」、「小農鮮奶泡芙」任選2盒特價149元，小農鮮奶吐司49元、老鷹紅豆銅鑼燒、楓糖奶油銅鑼燒59元。另外，全聯阪急麵包原價30元的系列麵包，10/8～10/10任4個特價99元。

「PXGo!全聯線上購」與實體門市同步歡慶「家家購物節」，並獨家祭出4大優惠，除了不限支付方式即享最高10%回饋，還有超過150種下殺破盤商品，主推服務「分批取貨」買多省多、可分次兌領。還有「全聯小時達」生鮮雜貨40分鐘一鍵送達，預購就能免出國，用實惠價格入手美妝家電精品。

▲「PXGo!全聯線上購」還有神券瘋搶，萬元商品只要1千元就能帶回家。（圖／全聯提供）

同時「PXGo!全聯線上購」為歡慶「家家購物節」要給家家一個圓夢的機會，預熱活動自10/7～10/10連續4天開跑，每天中午12點、晚上8點準時祭出「神券瘋搶」，搶到折價券的幸運兒，就能用1千元把萬元商品帶回家，尤其價值最高的「Panasonic國際牌30L蒸氣烘烤爐NU-SC300B」，原售價高達19,900元，只要在10/9中午12：00搶神券，等於用千元就能買到價值近20倍的夢幻逸品！其他還有日立無線吸塵器、象印、飛利浦等昂貴廚房家電，消費者可設定手機鬧鐘，號召一家大小集氣搶神券。