彰化學生不用坐路邊等車了！縣府1天裝好座椅　承諾增加客運班次

▲針對彰化市民PO出彰化火車站旁，學生必須坐在地上候車一事，縣府已火速設置5座長條椅供候車。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、郭玗潔／彰化報導

彰化市民代表鐘芮妤4日PO出彰化火車站旁「學生候車圖」，傍晚下課時間，一群下課後正在等公車的學生，因為沒有地方可站，就這樣一整排坐在路邊，映著昏暗的燈光，畫面實在讓人心酸。對此，縣府火速設置5座長條椅，並表示後續會再整頓該區騎樓及人行道空間，也會和彰化客運公司協調增加班次，避免乘客久候。

鐘芮妤po文指出，彰化火車站是彰化的市中心，坐在地上一排的是等待公車的學子們，近期天氣又炎熱，沒有公車站等候區也沒有椅子等相關設備，請問彰化市要怎麼繁榮？等候公車的安全也讓人質疑？ 懇請相關單位協助處理，讓等車的民眾能有更安全以及完善的設施。

▲彰化車站前坐滿一整排候車的學生。（圖／翻攝自彰化市民代表鐘芮妤臉書）

對此，縣府針對彰化市三民路彰化客運6901、6903公車及市區客運2路、3路公車站，包含站區周遭及候車環境，已協調彰化客運公司完成初步整理，並設置5座長條椅，可供乘客休息候車。

縣府表示，後續會再整頓該區騎樓及人行道空間，同時協調彰化客運公司增加班次，避免乘客久候。未來，透過彰化市鐵路高架化工程，本府亦將公車轉運站及停車場一併規劃建置，鄰近火車站區的公車將全部進駐服務，以解決公車服務水準不佳問題。

▲縣府承諾後續會再整頓騎樓及人行道空間，並協調彰化客運公司增加班次。（圖／記者唐詠絮翻攝）