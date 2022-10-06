他球場下跪求婚！長髮妹見「超大戒指」變臉　飆粗口賞巴掌

記者陳俊宏／綜合報導

美國一名男子在職棒大聯盟球賽上，向長髮女友求婚，沒想到他卻拿出一個「超大的紅色棒棒糖戒指」。女子看到當場變臉爆粗口，一巴掌打過去，讓一旁球迷全傻眼變「O型嘴」。

▲▼男子說「我愛妳」後，親吻女子。女子見對方下跪，驚訝地用手摀住嘴。（圖／翻攝canadianpartylife tiktok）

外電報導，男子是在周日的多倫多藍鳥隊對上波士頓紅襪隊場上，要在上千名觀眾面前給女友驚喜。根據canadianpartylife的抖音影片顯示，男子在觀眾席上對女友說「我愛妳」，隨後獻上一個吻。

女子當下還搞不清楚狀況，但看到男友單膝跪下，似乎知道要發生什麼事了，她用右手摀著嘴，遮住一臉期待又驚訝的表情。

▲▼女子原本滿心期待，但看到對方拿出「超大紅色棒棒糖戒指」，當場變臉，一巴掌打過去。（圖／翻攝canadianpartylife tiktok）

男子隨後從牛仔褲的左邊口袋，掏出一個黑盒子，沒想到裡面裝著超大紅色棒棒糖戒指。女子看到當場臉色大變，怒罵「你他O怎麼了」，接著賞對方耳光，也怒潑手上的啤酒，讓一旁原本要獻上祝福的球迷看傻眼。

不過，有眼尖網友發現，這棒棒糖戒指可能只是一個橋段，因為男子的左口袋還有「凸起物」，或許是真正裝著鑽戒的小盒子。目前還不清楚這段影片是惡作劇或真實情況，但引發熱烈討論，上傳3天已超過26萬人點閱。

▼女子怒潑手上啤酒，求婚變調，讓一旁球迷看傻變O型嘴。（圖／翻攝canadianpartylife tiktok）

▼有網友發現，男子的左口袋還有「凸起物」，或許是裝著鑽戒的小盒子。（圖／翻攝canadianpartylife tiktok）

