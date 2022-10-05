女主管約南投玩3天「要不要換女友」！下秒見1舉動　他呆愣原地

▲女主管約原PO過夜旅遊。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

記者施怡妏／綜合報導

一名男網友表示，調到新部門至今快4個月了，女主管在他上班的第一天就問「單身嗎？」還問他想不想換女友，原PO則搖搖頭，不過主管卻絲毫不在意，發起猛烈的追求攻勢，邀他到外縣市過夜旅遊，他以要載同事回北部為由拒絕，怎料女主管竟拿2000元請同事搭高鐵回家，讓他超傻眼。

該名男網友在臉書「靠北女友2.0」發文，有個交往3年的女友，前陣子被調的新部門，主管是個女生，報到第一天女主管就問他是否單身、有沒有想換女友等問題，他則搖頭表示不願意，「最近又跟主管出差2個多月，上禮拜主管還找我跟她在高雄玩2天」，但他已經答應同事要載對方回桃園，因此拒絕女主管。

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女主管不罷休，這禮拜還主動提，想搭原PO的車一起回桃園，甚至還約他雙十連假一起去南投玩3天，「我說我答應別人要載他回北部了，結果她拿2000塊給那個人，叫他自己坐高鐵回家」，這舉動讓原PO超傻眼，主管的主動追求讓他很錯愕，「這是熱烈追求意思嗎？我該再跟她講一次我有女友嗎？」

貼文曝光，掀起網友討論，「沒吃到不罷休，主管就是霸氣」、「你應該也不想拒絕主管齁」、「阿姨我不想奮鬥了」、「直接說你有男友比較有效」、「有女友了，就該跟異性遠離距離」、「不，你該跟他說你已經有男友了」。

不過，多數人都認為是創作文，抱著看故事的心態，「你為何那麼辛苦把劇情寫一遍，番號貼出來我們自己看就好了」、「我好想看閣下的尊容」、「鋪陳轉折不夠，可以多修飾，才能有起承轉合」、「我覺得你在做夢」、「其實主管是男的吧你醒醒」、「我知道夢裡什麼都有」、「還是早點洗洗睡」。

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