民進黨窩裡反釀鏡電視風波？　他轟蔡英文、蘇貞昌斷「偉」求生

記者詹宜庭／台北報導

《鏡電視》前董事長裴偉在股東大會上的錄音檔曝光，內容暗指總統蔡英文、行政院長蘇貞昌介入鏡電視申照過程，但裴偉日前受訪時稱他沒直達天聽的本事，當時這麼說是為了讓股東們安心，確實有一些「膨風」誇大。對此，中廣董事長趙少康5日痛批，蔡英文跟蘇貞昌「斷偉求生」，很明顯就是民進黨內部派系鬥爭、窩裡反，才會外流資料讓真相公諸於眾，讓NCC的公正性淪為笑話。

裴偉3日接受廣播「千秋萬事」訪問時表示，他沒與小英總統或蘇貞昌聯繫過，如果那麼厲害，鏡電視的執照不會被卡二十六個月才過關。他指出，中嘉、凱擘等系統業者今年五月就將鏡電視上架八十六台的申請案送進NCC，但NCC到現在都不審，甚至連董監事變更案也不審，根本是怠惰、箝制電視台，且是無所不用其極的濫權，「若說NCC護航鏡電視實在太好笑了。」

然而，趙少康卻認為，《鏡電視》鬧得滿城風雨，很明顯就是民進黨的內部派系鬥爭、窩裡反，才會外流資料讓真相公諸於眾，讓NCC的公正性淪為笑話。

「蔡英文跟蘇貞昌『斷偉求生』」，趙少康砲轟，蔡英文和蘇貞昌公開向所謂的「獨立機關」施壓，根本是國際級、憲政級、世界級的醜聞，不僅影響民進黨選情，更讓NCC的公信力蕩然無存，「蘇貞昌欲蓋彌彰要大家『不必查』，甚至讓裴偉上演一齣苦肉計，切割自己是『膨風』的，這就是民進黨『斷偉求生』的結果。」

針對《鏡電視》風波，蘇貞昌4日赴立院備詢時強調，自己跟總統蔡英文從未干預，這件事已經進入司法程序，當事人也出來否認，説只是膨風，這件事情已經非常清楚。