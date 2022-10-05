學者喊鬆綁口罩令　王必勝：暫不考慮「疫情還在高原期」

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

入境免居隔「0+7」上路倒數，台大公衛學院教授陳秀熙今（5）日在直播中提到，台灣應進行「類地方流行」轉型模式，包括鼓勵口罩自主，除公共場所、大眾運輸、大型集會場所外應解除口罩禁令。對此，指揮中心指揮官王必勝回應，因為現在疫情還在高原期，暫時不會考慮在這時實施，等疫情穩定了再來討論這個問題。

陳秀熙上午在「新冠肺炎科學防疫園地」直播中提到，類地方流行模式包括4個重要面向。首先是疫情監視策略改變，從感染確診個案，轉為中重症及死亡監視，如此才不會迷失於「一直以確診個案多寡，來做為疫情是否升溫」的論述。

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第二則是疫苗及抗病毒藥物。陳秀熙指出，冬季流感期即將來臨，加上國內目情仍籠罩在BA.5流行中，因此必須提高社區免疫保護力。建議開放18歲以上施打次世代疫苗追加劑，以及合併流感疫苗注射；並開放50歲以上及加強慢性病患者使用抗病毒藥物，來提高度過冬天時的保護力，「雖然感染保護力只有2個月，但這2個月才是黃金保護時期。」

第三則是實行精準隔離檢疫措施，此目標在於，利用精準居隔恢復健康照護及常態生活社會人力資源。輕症者依年齡、疫苗施打及抗病毒藥物使用情形進行精準居隔；密切接觸者居檢部分，有施打雙價次世代或第4劑疫苗者，可從0+7變成0+0；未施打追加劑者則從3+4變成0+7。

最後則是調整公衛防疫措施。陳秀熙直言，觀察西方國家趨勢及台灣現行規定，認為「口罩令有必要做檢討」，希望能解除公共場所、大眾運輸、大型集會場所以外的口罩令，鼓勵口罩自主政策，讓口罩從硬性管理轉為軟性管理。

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