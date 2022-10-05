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助震後重建！慈濟發起募心募愛　善士海捐150萬

▲花蓮慈院啟動募心募愛活動，院長林欣榮（前排右三）等多位主管帶領同仁及醫療志工，在門診大廳佛陀問病圖前，合十唱頌「祈禱」祈福。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

花蓮慈院啟動募心募愛活動，院長林欣榮（前排右三）等多位主管帶領同仁及醫療志工，在門診大廳佛陀問病圖前，合十唱頌「祈禱」祈福。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院3日下午啟動「震後關懷情，募愛助花東」募心募愛活動，院長林欣榮指出，九一八池上地震已過2星期，花蓮慈院除想方設法讓支援玉里、台東的醫療不中斷外，更希望匯聚更多的愛心，支援慈濟基金會協助災民修繕受損民宅、重建受損校園。

9月17、18日連續兩天的地震，造成花蓮、台東兩縣多處民宅嚴重受損，更有學校建築物倒塌或成危樓，嚴重的災情不僅橋斷、路斷，震後的建築物上的裂痕、殘壁，更成為居民心中的驚恐與傷疤，過去二星期，慈濟基金會志工深入家訪，首批援助計畫將認養230戶受損民宅修繕，並援建4所學校。

▲花蓮慈院啟動募心募愛活動，院長林欣榮（前排右三）等多位主管帶領同仁及醫療志工，在門診大廳佛陀問病圖前，合十唱頌「祈禱」祈福。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林欣榮院長強調，募心募愛活動啟動儀式只是一個開始，希望有更多的愛心匯聚，幫助花東震災援建工程。

3日下午花蓮慈院啟動募心募愛活動，院長林欣榮、副院長許文林、何宗融、陳星助、以及護理部主任鍾惠君、常住志工顏靜曦師姊等多位主管帶領同仁及醫療志工，在門診大廳佛陀問病圖前，合十唱頌「祈禱」祈福，並捐出平日存放在小竹筒裡的愛心，還有同仁加碼把紙鈔放進大竹筒裡，這過程也獲得許多民眾響應。

▲花蓮慈院啟動募心募愛活動，院長林欣榮（前排右三）等多位主管帶領同仁及醫療志工，在門診大廳佛陀問病圖前，合十唱頌「祈禱」祈福。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

▲▼常住志工顏靜曦師姊分享她走進台東成功社區安心家訪的所見所聞。

林欣榮院長表示，地震發生後，花蓮、台東兩縣間的鐵路交通中斷，也有多處公路、大橋受損，為了維持花蓮慈院支援玉里慈院、北榮玉里分院、關山慈院、部立台東醫院、台東基督教醫院的門急診如常運作，很感恩醫師配合醫院規劃的接駁車，讓當地居民看病時間不受影響。

▲花蓮慈院啟動募心募愛活動，院長林欣榮（前排右三）等多位主管帶領同仁及醫療志工，在門診大廳佛陀問病圖前，合十唱頌「祈禱」祈福。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

顏靜曦師姊分享2日參加台東災區鄉鎮的安心家訪，她和靜思精舍的常住師父、當地志工帶著證嚴法師的關懷走進長濱鄉。她說，地震帶給受災居民內心的恐懼至今仍在；裂開的牆壁，以及大小震不斷，許多老人家出現搖晃的恐懼，睡也睡不好；還有居民指出，大地震後連續多天，壓力很大，就怕又有強震，都不敢進屋內。

▲花蓮慈院啟動募心募愛活動，院長林欣榮（前排右三）等多位主管帶領同仁及醫療志工，在門診大廳佛陀問病圖前，合十唱頌「祈禱」祈福。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

林欣榮院長感恩小朋友的愛心，他希望每一次的募心募愛活動，都可以滋養每個人心中的愛心。

顏靜曦師姊說，3日早上，獲知花蓮慈院要啟動募心募愛活動援助花東震災，隨即打電話邀各地慈濟人參加，一位已響應「回饋佛陀故鄉」募心募愛的朋友，得知花東鄉親需要幫忙，立即說要捐出150萬元，然而愛心沒有大小，眾人愛心匯聚才會力量大。

「地震無情，人間有愛，募愛助花東」，花蓮慈院同仁特別有感，林欣榮院長指出，募心募愛啟動儀式只是一個開始，響應「竹筒歲月」的精神，是日日累積愛心、匯聚愛心，響應慈濟基金會援建校園、修繕受損民宅的同仁及鄉親，可直接捐款至慈濟基金會「大愛共善」或至花蓮慈院社會服務室捐款。

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