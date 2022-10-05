變種「蟲蟲哥吉拉」超驚悚！上萬網友崩潰他卻竊喜：老婆不敢碰

▲網友用蟬殼製作的「蟲蟲哥吉拉」號稱能讓女朋友、老婆都不敢碰。（翻攝自「爆廢公社公開版」）

圖文／鏡週刊

還記得前陣子一名人妻因擅自把老公的哥吉拉公仔送給親戚，導致對方要求離婚而掀起的「哥吉拉之亂」嗎？近日就有一名男網友從根本解決問題，製作出讓女朋友、老婆碰都不敢碰的特殊哥吉拉公仔，網友看了也直呼頭皮發麻。

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一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO文，霸氣寫下「保證連女朋友、老婆都不敢碰的蟬哥吉拉！」並附上一隻由數個棕色蟬殼所組合而成的哥吉拉照片，模樣雖然不輸市售公仔，但能夠清楚看出蟬身上的構造及紋路，第一眼可能會誤以為是收集蟑螂屍體拼湊而成。

▲有女網友看完表示要離婚。（翻攝自「爆廢公社公開版」）

貼文一出造成熱烈迴響，獲得1.6萬名網友按讚，直呼原PO是個神人，「有神快拜」「厲害」「一定是個狠人」但多數人都認為太噁心，尤其女性網友一面倒斥責，不僅無法接受，更會想直接丟掉，「以為是蟑螂…」「不要玩屍體」「如果是我老公做的 一定叫他給我吃下去！」「這要考慮嫁不嫁與離不離婚了」「這要敢放在家，我就敢離婚」。

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