登山女神曾格爾「約泡過夜」已婚富商！　用身體拉贊助

圖、文／鏡週刊

知名登山好手曾格爾昨晚（4日）完成寫下世界第八高峰馬納斯魯峰的無氧速攀世界紀錄，不久前還被金氏世界紀錄認證為全球最年輕，無氧登K2的女性，目前她以完成14座8千公尺頂峰全球最年輕者為目標，持續挑戰頂峰中，但攀登頂峰需要龐大資金，曾格爾除了在群眾募資平台募資，也時常跑攤向企業主拉贊助，但本刊卻接獲爆料，指她為了拉贊助認識一名已婚富商，結果竟主動約對方開房泡湯大搞不倫戀。

▲曾格爾（左）和陳姓富商人夫（右）開房間，遭正宮提告求償2百萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

▲曾格爾曾在臉書秀出去三二行館住宿的照片，巧的是，她約人夫泡湯開房間也選在此處。

曾格爾為了挑戰「最年輕完成攀登世界14座8,000公尺山峰的登山者」世界紀錄，在群眾募資平台發起募資，「用登山，讓世界看見台灣」的口號感動了許多人，募資專案自今年3月15日起，至今已獲得超過500萬元資金，目前她也已完成攀登12座頂峰。

▲曾格爾為完成攀登14座8千公尺山峰最年輕登山者的目標，發起群眾募資，目前已募資到5百多萬元。

▲曾格爾募資攻頂世界高峰，引發網友質疑。

但法院的訴訟資料顯示，今年8月間，曾格爾主動邀約一名曾贊助她出國爬山經費的陳姓已婚富商，一起到北投知名日式溫泉旅館「三二行館」開房間，為了約會方便、避免曾格爾被認出，陳姓富商還以曾格爾的諧音為她取了假名「陳可兒」「陳太太」訂房，曾也以「親愛的」回應人夫，二人互動親密，明顯超乎一般友誼。

▲曾格爾為了和陳姓富商（圖）到三二行館開房間，不惜違反防疫規定。

離譜的是，曾8月登山回國，還在檢疫期間即迫不及待與人夫相約泡湯外宿，儘管依規定非必要不能外出，曾卻為了約會，不惜違反防疫規定，陳姓富商傳訊息問曾：「妳29號晚上能外宿嗎？不會被罰？」曾竟回傳：「不要填真名」「把卡片放在另一支手機放在家裡就好啦！」顯然知道行為不合規定，卻仍執意進行。

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