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世界茶博會國慶連假登場　首推銅板價試喝比賽茶

▲南投世界茶博會將於國慶連假登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投世界茶博會將於國慶連假登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投世界茶業博覽會將從10月8日起一連9天在中興新村展開，縣長林明溱表示，今年茶博會共有350個攤位及30個展覽場館，除新增「歷代茶侍」及「千人封茶」活動，還有招牌的千人茶會、野餐趣等5個大型體驗活動，並結合巧克力咖啡節辦理，精彩可期，邀請全國民眾來南投喝好茶。

縣府今天舉辦活動宣傳記者會，由林明溱親自主持，農委會農糧署副署長姚志旺、農糧署中區分署署長姚士源、縣議員張嘉哲、游顥、全縣13鄉鎮市農會代表等人也都到場，一起進行啟動儀式，為茶博會活動宣傳暖身。

縣府指出，今年活動以「壺裡好茶」為主題，所有參展茶農都經過篩選合格，具有生產追溯、有機驗證及產銷履歷等資格，今年更首度訂定「境外茶違規禁止條款」，抓到違規即禁止參展茶博3年條款，讓遊客能安心來南投購買台灣在地好茶。

▲南投世界茶博會將於國慶連假登場。（圖／南投縣政府提供）

活動內容包含開幕當天的「歷代茶侍」-「虎」滋味，讓參加來賓能認識及體驗古代茶藝及文化；假日期間則有眾所期待的千人茶會、馬拉桑千人野餐、音樂茶會、曲水流觴、千人擂茶，還有茶薰六覺、古式炒茶及徒手秤茶，都非常適合全家大小一起來參與，加上咖啡、巧克力產業館，希望吸引更多民眾參觀、創造更大經濟效益。

而在黃金品茗館裡準備了來自台灣各地特色茶比賽之特等茶，並提供只用銅板價就能品飲的優惠；國際茶文化也是本次重要亮點之一，波斯、英國、日本、韓國、台灣、中國、凍頂等茶藝都將在「國際茶席館」呈現，讓遊客沉浸在異國風情的氛圍裡享受品茗樂趣。

林明溱指出，茶博會從2010年開辦，去年因疫情影響停辦，今年增加預算、準備得更充分，場館設施、參觀動線都更完善，仍秉持傳統、創新與永續的理念舉辦，透過特色展館與展售會，提供遊客茶知識、體驗及展演節目，並於假日舉辦5場大型特色主題活動，讓來南投的遊客都能玩得盡興，收穫滿滿；詳細活動資訊，可上官網（https://teaexpo.mmweb.tw/）查詢。

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