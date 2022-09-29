農委會補助茶博800萬誰爭取？林明溱：某候選人自己往臉上貼金

▲南投縣政府睽違2年再度舉辦世界茶業博覽會。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

因疫情睽違2年的第12屆「南投世界茶業博覽會」將在10月8日登場，南投縣政府投入總經費達歷年最多的2850萬元，不過其中農委會補助的800萬元到底由誰爭取到，在地方大選前引發熱議；縣長林明溱透露，農委會主委陳吉仲曾在109年計畫將茶博補助大砍到300萬，經地方反彈後才增加，今年循例撥配補助、縣府自籌款也倍增，「宣傳是某人獨力爭取絕非事實。」

縣議員曾振炎於28日的縣政總質詢提問，有傳聞今年農委會給予茶博的補助經費是「某縣長參選人」所爭取的，如果屬實，縣府應該對其表達感謝之意，但如果不是事實，縣府也應該對外界說明清楚，免生誤解。

縣府農業處長陳瑞慶指出，歷年茶博活動經費由104年的1175萬，增加至今年的2850萬，縣府配合款也由575萬增至1670萬，農委會及農糧署補助金額約占一半；他強調因歷年的活動成果受到肯定，再經縣府團隊努力爭取，才能持續獲得農委會及農糧署補助，同時也感謝在地立委許淑華、馬文君、前立委暨行政院中辦執行長蔡培慧曾關心申請補助經費的過程及協助。

▲南投縣政府出示資料說明歷年茶博會經費編列情形。（圖／南投縣政府提供）

根據縣府提供的資料，農委會曾在107年補助茶博歷年最多的595萬；林明溱表示，縣府109年提報茶博爭取農委會補助800萬元，但新任主委陳吉仲卻將補助砍近半、剩300萬元，不但縣議員在縣議會群起關切，更引發眾多茶農不滿，他當時也承諾扛起籌措經費不足部分的重擔，後來才促成農委會改變態度，再增加490萬元補助，而非「某不分區立委」主動爭取。

林明溱澄清，今年縣府例行性往上提報請求補助，農委會也循例補助800萬元，並未拜託中央民意代表協助或透過特殊關係取得，縣府自籌款也大幅加碼，「選舉到了，說都是誰爭取的，是候選人往自己臉上貼金」。