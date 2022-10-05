　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

▲許明杰直播失控罵警察，出面道歉。（圖／翻攝自Instagram／許明杰 BrenT）

▲許明杰直播失控罵警察，出面道歉。（圖／翻攝自Instagram／許明杰 BrenT）

記者崔子柔／綜合報導

藝人許明杰3日凌晨酒後和西門町兜售芭樂的阿嬤起爭執，兩人鬧到當街下跪，驚動警方到場處理，許明杰後續在IG開直播，生氣飆罵台灣警察，引起不少粉絲關注，不過網友紛紛出面挺許明杰，稱該名芭樂阿嬤的行為實在惱人。

許明杰3日凌晨在西門町錢櫃門口疑因不滿阿嬤推銷芭樂，氣得大罵對方找麻煩，看到阿嬤當場下跪，他也跟著跪，最後警方到場處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

兩人爭執的畫面曝光後，網友卻紛紛替許明杰說話，留言表示「遇到那個阿嬤，若不想買就不講話快速離開就好，看過很多人即使回阿嬤『不需要』也會瘋狂被纏住」、「我只想說有遇過這阿嬤大概就知道什麼情形，只是他喝酒就爆炸了」、「阿嬤很辛苦沒錯，但阿嬤的強迫推銷確實造成了他人的不適，經過中華錢櫃的人大家都可以走過去親身感受一下」、「那個阿罵是西門町一帶很有名的銷售詐欺，除了價格根本在亂喊，高得不合理之外，如果她看上你一直催你買結果你不買，她就會在你身後一直罵你沒愛心等等有的沒的」。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube留言）

▲▼網友替許明杰講話。（圖／翻攝自YouTube留言）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube留言）

但也有人認為，許明杰開直播罵警察的行為不妥，「我是覺得公眾人物還是要注意言行，不然就是給別人機會剪輯」。許明杰隔天酒醒後，就發文為自己失態的行為道歉，「在這裡向所有的人道歉，對不起，也向所有關心我的朋友說一聲，謝謝。」

►住君悅酒店＋凱菲屋早餐吃到飽才1980元！超狂2日輕旅行，限量30組手刀搶

ET快訊
「錢櫃芭樂阿嬤」當街跪許明杰！黑歷史起底　1張照片讓人氣炸
快訊／快改道！國1大車自撞「出口封閉」　紫爆回堵3公里
直擊！魏如萱爆婚變　老公隆宸翰「沿路灌酒」失魂獨離分居
阿伯穿越馬路「離奇衝出」遭撞飛！搶救12小時不治　驚悚瞬間曝
快訊／許明杰醉罵芭樂嬤辱警　今晨道歉宣布戒酒、暫停活動
今降8度轉雨！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃
美股勁揚825點！雙日狂飆1500點　台積電ADR漲逾5%

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／許明杰醉罵芭樂嬤辱警　今晨道歉宣布戒酒、暫停活動

小孩打流感疫苗！醫：我才想哭吧　「一臉驚嚇照」吸萬讚

「錢櫃芭樂阿嬤」當街跪許明杰！黑歷史起底　1張照片讓人氣炸

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

今降8度轉雨！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

老人家幹古當年「賺少一樣養全家」　網：當年存款破1數字就是富翁

她路邊停車「遭檳榔汁洗門」崩潰飆國罵　網：真的又噁又臭

被攻擊多年！呱吉、百靈果遭出征　澄清文提「市議員手段」炎上

烏克蘭女孩「腎臟生病」急灌水處理　內疚抱歉：佔用台灣醫療資源

高雄青旅Google驚見壞壞床照　一柱擎天＋屁股蛋還能看見腿毛

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

動力火車拍完實境「快篩2條線」　老婆.隊友一聽「秒跳車」XD

暖心！阿嬤回收物掉整街　9高中生雙手抱滿默默幫忙

柯佳嬿被敲碗上《玩很大》超疑惑　韓國得獎..笑「粉絲哪有許光漢多」

轎車起步直撞孔洞上工人！　女駕駛聽「壓到人」急倒車

「飛天摩托車」美國將上市　要價逾2400萬！車展亮相

快訊／許明杰醉罵芭樂嬤辱警　今晨道歉宣布戒酒、暫停活動

小孩打流感疫苗！醫：我才想哭吧　「一臉驚嚇照」吸萬讚

「錢櫃芭樂阿嬤」當街跪許明杰！黑歷史起底　1張照片讓人氣炸

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

今降8度轉雨！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

老人家幹古當年「賺少一樣養全家」　網：當年存款破1數字就是富翁

她路邊停車「遭檳榔汁洗門」崩潰飆國罵　網：真的又噁又臭

被攻擊多年！呱吉、百靈果遭出征　澄清文提「市議員手段」炎上

烏克蘭女孩「腎臟生病」急灌水處理　內疚抱歉：佔用台灣醫療資源

高雄青旅Google驚見壞壞床照　一柱擎天＋屁股蛋還能看見腿毛

金融三業裁罰案直逼2億　這三家銀行被罰最多！

韓美射4枚地對地飛彈反嗆北韓：隨時能進行源頭打擊

惡龍張錫銘今出庭！假釋遭拒18次　曾靠一封親筆信讓受刑人加薪

魏如萱爆婚變曾驚吐：死掉也沒關係！老公前任是蕭亞軒　超狂情史曝

難怪瘦不了！營養師曝8個「發胖壞習慣」　第2超多人都忽略

登山女神約泡已婚富商「討170萬贊助」　正宮抓姦神器曝光

快訊／快改道！國1大車自撞「出口封閉」　紫爆回堵3公里

IG互相取關洩婚變前兆！隆宸翰被叫「魏如萱老公」會介意…洗衣服也吵

《全明星4》夏浦洋爆熱戀！ 路邊「拍臀調情」牽蠻腰妹回家全被拍

歐盟強制Type-C　蘋果受影響產品一次看！2025年前須改用

阿部瑪利亞為富邦悍將開球！　「聽說有球員很壯」想看江少慶

生活熱門新聞

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

今降8度！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

水逆結束了！5星座谷底翻身　小人全部退散

青旅18禁床照　一柱擎天嚇壞網

隨手拍「隔壁桌正妹」側顏爆擊他！網一看是大咖女神

女業務13招氣瘋同事！無敵血統老闆也沒轍

出差3個月「女友懷孕了」　他細想崩潰

快訊／許明杰醉罵芭樂嬤辱警　今晨道歉

百靈果邀「匿名粉專受訪」遭轟　醫出5萬要翁達瑞上場

許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

烏克蘭女孩腎臟生病急灌水處理　她內疚抱歉

阿嬤回收物掉整街超無助！這群高中生默默幫忙

打工族男友想轉行「這職業」　網嘆：放生吧

老人幹古當年　網：有百萬就是富翁

更多熱門

相關新聞

許明杰深夜失控「直播怒轟警察」！刪影道歉：失態了

許明杰深夜失控「直播怒轟警察」！刪影道歉：失態了

藝人許明杰曾是男團SpeXial一員，近年因演出《天之驕女》顏聖元一角大紅，然而因為心理狀態不穩，一度停工休息。他3日凌晨在Instagram開直播，但疑似有點醉意，生氣大罵台灣警察，嚇到不少觀看直播的粉絲，晚間發文道歉：「很抱歉我昨天失態了。」

許明杰「前團員冷淡」公審　羅宏正洩實情：不會直講喔

許明杰「前團員冷淡」公審　羅宏正洩實情：不會直講喔

「歌仔戲國寶」同台偶像兒許明杰

「歌仔戲國寶」同台偶像兒許明杰

男偶像搭高鐵「直奔廁所」一下車傻眼！

男偶像搭高鐵「直奔廁所」一下車傻眼！

許明杰17歲嫩照撩回憶殺

許明杰17歲嫩照撩回憶殺

關鍵字：

許明杰

讀者迴響

熱門新聞

女下水30mins姿勢怪　無視禁下水警語喪命

新視角曝光！國道球棒猴打運將「被反殺」乘客嚇哭

救出7隻「黑拉拉幼犬」！獸醫傻眼：不是狗

許維恩認了「揹山寨名牌包」！認錯：對不起大家

王心凌回台灣了！姊妹私下聚會照曝

1歲女寶一直哭鬧…送醫查出癌末腦已遭侵蝕

確定了！和春技術學院明年5月10日停辦

拔智齒竟喪命　妹子高燒慘死病床上

台中IKEA「有空中花園」　超狂視角歪樓：低調炫富

即／涉買兇暗殺青山宮主委　威震吳明達再度被捕

郭碧婷生二寶首露面！　小孩開趴慶生「獨缺向佐」

樓梯間見沒窗1大洞　全場挺建商：不能裝！

老虎被野放　見陌生森林嚇掉下巴

今降8度！連假豪雨熱區曝　下波更冷探16℃

BYG止步世界賽…維基遭改

更多

最夯影音

更多
調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？

調皮女兒護髮素偷加脫毛劑　媽慘變禿頭...網：聞不出來？
彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

彰化違建「吃掉人行道」！神秘屋主現聲：路是自己買的要建商賠

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

夫妻問路沒搭上車怪副站長　爆氣狂罵：要以旅客為優先

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

情侶玩夜市麻將出千全被錄　老闆無奈：自以為亞洲快手

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

彰化屋主自拆「吃人行道違建」　市長喊：該罰的還是會提告！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

【週年慶】毛毛商城兩歲囉

10/1-10/31迎接毛毛商城兩週年，全站滿1600折100，結帳滿1200元再送60元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面