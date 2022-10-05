許明杰醉罵「錢櫃芭樂阿嬤」當街下跪　網友卻一面倒挺他

▲許明杰直播失控罵警察，出面道歉。（圖／翻攝自Instagram／許明杰 BrenT）



記者崔子柔／綜合報導

藝人許明杰3日凌晨酒後和西門町兜售芭樂的阿嬤起爭執，兩人鬧到當街下跪，驚動警方到場處理，許明杰後續在IG開直播，生氣飆罵台灣警察，引起不少粉絲關注，不過網友紛紛出面挺許明杰，稱該名芭樂阿嬤的行為實在惱人。

許明杰3日凌晨在西門町錢櫃門口疑因不滿阿嬤推銷芭樂，氣得大罵對方找麻煩，看到阿嬤當場下跪，他也跟著跪，最後警方到場處理。

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兩人爭執的畫面曝光後，網友卻紛紛替許明杰說話，留言表示「遇到那個阿嬤，若不想買就不講話快速離開就好，看過很多人即使回阿嬤『不需要』也會瘋狂被纏住」、「我只想說有遇過這阿嬤大概就知道什麼情形，只是他喝酒就爆炸了」、「阿嬤很辛苦沒錯，但阿嬤的強迫推銷確實造成了他人的不適，經過中華錢櫃的人大家都可以走過去親身感受一下」、「那個阿罵是西門町一帶很有名的銷售詐欺，除了價格根本在亂喊，高得不合理之外，如果她看上你一直催你買結果你不買，她就會在你身後一直罵你沒愛心等等有的沒的」。

▲▼網友替許明杰講話。（圖／翻攝自YouTube留言）



但也有人認為，許明杰開直播罵警察的行為不妥，「我是覺得公眾人物還是要注意言行，不然就是給別人機會剪輯」。許明杰隔天酒醒後，就發文為自己失態的行為道歉，「在這裡向所有的人道歉，對不起，也向所有關心我的朋友說一聲，謝謝。」