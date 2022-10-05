老人家幹古當年「賺少一樣養全家」　網：當年存款破1數字就是富翁

▲老人家幹古當年「年收沒百萬養活全家」，網友直言物價差太大「以前百萬年收被稱為富翁了」。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／趙蔡州報導

台灣近年房價、物價不斷飆漲，反觀薪水上升卻非常緩慢，讓部分人乾脆選擇躺平。一名網友表示，他曾聽老人家「幹古」（台語，有吹牛、唬爛之意），總說當年剛出社會薪水微薄，卻一樣能結婚養活老婆小孩，「年收不用破百也可以養一家大小」，讓他好奇究竟是不是真的。

原PO在批踢踢表示，大家應該都有聽過老人家「幹古」吧，他曾聽過老人家說，以前剛出社會薪水相當少，但仍可以拚著結婚，然後還能養活一家老小，讓他直呼「真的假的，以前家庭年收入不用百萬，就可以養全家了，有沒有家庭收支的八卦」。

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貼文一出立刻引發網友熱議，許多人認為是物價差太大了，「雞排以前一片30，現在多少」、「物價、房價對比薪資成長幅度就知道以前有多爽」、「以前百萬年收被稱為富翁」、「以前陽春麵一碗多少，現在一碗多少」、「以前雞腿便當50元，一包菸40元，薪水還比現在高」。

也有人說「阿嬤年代打工買三間房不是夢想好嗎」、「房價吧 以前雙北兩三百就有了，只要稍微認真一點，十年就買得起了」、「那年代聽說基層雇員月薪2萬、房子透天百萬、陽春麵15元一碗，基層勞工賺到買好幾棟，現在基層勞工2萬多、房子上千萬、陽春麵50元，基層雇員3萬相對剝奪感。以前還會聽說誰家員工做到買房，現在只有誰家爸媽幫買房」。

但也有人認為，不一定要很有錢才能養小孩吧，有人說「窮有窮的養法」、「只是養不難吧，國中念完就去工廠工作，小孩不要恨你就好」、「兩個小孩睡上下舖，一到18歲就趕去工作，騎機車三貼四貼，當然養得起」、「現在也可以好嗎，一堆工廠工作的夫妻加起來都不到100萬」。

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