有助心血管疾病、腦部退化　4步驟教你做權威雜誌認證健康「地中海飲食」

▲地中海飲食獲得美國權威雜誌連續三年評比為「最佳健康飲食」。（圖／記者周宸亘攝）

消費中心／綜合報導

隨著社會變遷，現代人對於飲食越來越要求，健康、低鹽、少油、少鈉等，只要是能將身體健康顧好，各種方式大家都願意嘗試。在眾多料理方式中，「地中海飲食法」以食材中含有的大量不飽和脂肪酸對於心血管疾病預防等獲得民眾青睞，也因此連續三年榮獲美國權威雜誌《美國新聞與世界報導》評比為最佳健康飲食第一名。

根據報導指出，地中海飲食法在綜合評比中獲得4.2分（滿分五分）、營養部分拿到接近滿分的4.8分，在減肥功效上則為3分。簡單來說，這項飲食方式以少量的紅肉、堅果類、新鮮蔬菜以及優質橄欖油作為料理特色，因為橄欖油以及堅果類含有大量不飽和脂肪酸，適合想要照顧好身體健康的消費者選擇，再加上所有的食材價格都相對親民，豐富的選擇也不容易吃膩，因此獲得極高度的評價。

▲橄欖油中蘊含的不飽和脂肪酸成為地中海飲食的靈魂角色。

柯仁弘醫師也補充，傳統的地中海飲食必須遵守下列幾點，才能享受到裡面的滋潤營養

1. 每天都要吃全穀類、水果、蔬菜、豆類、香辛料、堅果類及健康的油脂（主要是橄欖油）。

2. 每週至少吃兩次魚貝類。

3. 每天適量吃蛋，白肉及乳製品(發酵)，如優格與起司。

4. 減少紅肉與甜食攝取。

5. 喝足夠的水：建議每天至少喝1.5~2公升的水促進新陳代謝。

6. 適量飲酒(紅酒)；男性兩個酒精當量、女性一個酒精當量（註一）。

尤其是橄欖油中含有的omega-3脂肪酸能夠補充人體所需的EPA和DHA，是大腦維持健康不可或缺的營養素。此外，醫生也強調地中海料理的烹調特色是在最低限度下加工食材，讓食材保有最天然的營養，並減少調味，使用香料（例如大蒜、月桂葉等）增添風味、使用堅果類增加口感，除了有豐富營養外，吃起來也十分美味。

至於用橄欖油、堅果類等地中海飲食食材可以激盪出什麼美味料理呢？在這邊推薦大家由義大利主廚親自推薦、融合台灣道地口味海瓜子的「清炒海瓜子義大利麵」

1. 取一平底鍋，先以特級冷壓橄欖油爆香蒜碎、紅辣椒圈至蒜碎金黃。加入海瓜子、高湯，並蓋上鍋蓋燜煮。

2. 同時煮沸一鍋滾水，加入鹽，放入百味來細扁麵，煮約5分鐘後，瀝乾水。

3. 將煮軟的細扁麵放入平底鍋內一同拌炒收汁，再撒上平葉巴西利碎。

4. 盛盤後，可再以剩餘的巴西利碎裝飾，並淋上特級冷壓橄欖油提香，即可。

這些地中海飲食食材例如靈魂人物「橄欖油」、堅果類製品以及義大利麵，通通都能在大潤發買到，且為了陪伴大家一起顧健康，更是祭出超殺優惠。義大利品牌「DE CECCO」橄欖油、義大利麵（大蝴蝶結麵/斜管/螺旋麵）或是在料理中增添口感的I Natural 綜合堅果桶（無調味/鹽味）等等，能夠一次就全部網羅，不只能夠按照上面的食譜製作美味精緻的地中海飲食，在各種冷盤、烤箱料理都能扮演增添滿滿營養的角色，就立即到大潤發尋寶，發現更多地中海飲食料理的可能吧。

DE CECCO 橄欖油 1公升 原價309，特價249元

DE CECCO 義大利麵（大蝴蝶結麵/斜管/螺旋麵）500g 原價85元，特價72元

I-Natural 綜合堅果桶（無調味/鹽味） 400g 原價275元，特價199元



以上商品價格以賣場實際價格為主。

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註一：酒精當量

※男性:每天不超過 20 克酒精

※女性:每天不超過 10 克酒精

酒精克數計算公式：酒的 c.c.數 × 酒精百分比 × 0.785(酒精密度)

例如：喝 1 罐 350 c.c.的啤酒，酒精含量 4.5%

350×0.045×0.785＝12.4 克酒精