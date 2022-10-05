2022台中國際動畫影展　展現國際多元創作能量

▲「2022台中國際動畫影展」得獎名單出爐，評審團從入圍的61部作品中針對故事結構、美術風格、媒材運用、音效設計及動畫技術等決選出8部優秀作品，展現國際動畫多元創作能量。(採訪撰稿／記者郭玲綪；攝影剪輯／記者姜國輝)

記者郭玲綪／採訪報導

「2022 台中國際動畫影展」公布得獎名單，最大獎「短片競賽」首獎由智利導演雨果科瓦魯比斯的《獸》(Bestia)獲得，抱回50萬元的獎金。「學生短片競賽」首獎則由法國《替身歌手》(The Soloists)奪下。而最受國內動畫界矚目的「台灣短片競賽」與「台灣學生短片競賽」首獎，則分別由余聿導演的《島影》(The Island of Us)、鄧又瑄執導的《這間賓館有螞蟻》(Ant Hotel)脫穎而出，贏得桂冠。

▲「2022台中國際動畫影展」舉辦頒獎典禮。（圖／記者姜國輝攝）

今年影展短片競爭十分激烈，一共有3014件作品參賽，評審團從入圍的 61 部精采作品中針對故事結構、美術風格、媒材運用、音效設計及動畫技術等進行多次討論，最終決選出 8 部優秀作品及2部觀眾人氣票選。

▲台中市新聞局長鄭照新。（圖／記者姜國輝攝）

台中市新聞局長鄭照新表示：這次影展的特色是「蛻變．新生」，這些入圍作品不僅吸睛，風格類型也十分豐富，顯見許多台灣動畫界的新星，正冉冉升起。在國際動畫競賽評選過程中，也讓台灣在地的動畫跟國際作品，做到充分的觀摩與交流，代表台中國際動畫影展已經成為國內外動畫創作者進軍亞洲、在國際曝光的重要舞台。

▲2022TIAF節目總監張晏榕。（圖／記者姜國輝攝）

2022TIAF節目總監張晏榕認為：這兩年許多作品裡面都帶有社會議題，像是「短片競賽」首獎《獸》(Bestia)，描述智利軍事獨裁時期，一位秘密警察的生命故事。她與她的狗、她的身體、她的恐懼與挫折之間的關係，揭示了破裂的內心，也反映國家支離破碎的境況。「台灣短片競賽」首獎《島影》(The Island of Us)，講述非現實角色的主角苗仔身處於群體社會中，學習著該如何不被他人影響堅持自己所愛，是一個關於療傷與輪迴的故事。這些得獎作品讓動畫不只是動畫，能帶給大家一些省思。

今年決選評審團之一的日本動畫藝術大師、本屆開幕片暨焦點導演單元影人山村浩二(Koji YAMAMURA)認為：此次競賽作品的品質超乎想像，呈現世界動畫創作的最新趨勢；擔任台北藝術大學電影與新媒體學院長的史明輝教授，與曾入圍2021 金馬獎最佳動畫短片的香港導演吳啟忠，兩位決選評審則強調本屆許多參賽作品使用的創作媒介和應用技術相當純熟，同時充滿創新思維；同為本屆台中國際動畫影展焦點導演的動畫導演邱立偉則表示，本次作品原創性與完整度都很高，且不少學生短片競賽創作品質都不輸動畫專業作品，評選過程中相當難以抉擇。此外，以戲劇與文學專業見長的戴雅雯(Catherine DIAMOND)教授則說，她從評選中觀察到參賽作品不僅體現出各國文化、創作精神及動畫產業的實力，更傳遞動畫創作者對當代社會與國際現況的觀察，是影展相當可貴的交流。

▲「2022台中國際動畫影展」打造台中成為一個國際動畫友善城市。（圖／台中市影視發展基金會提供）

台中國際動畫影展已經邁入第八屆，不只是台灣唯一以動畫為主題的城市影展，在亞洲也享有知名度，與金馬經典影展並列台中電影節雙影展，這兩年受到新冠肺炎疫情衝擊但仍持續舉辦，另外在鼓勵作品創作以及動畫的徵件、相關的補助，將會持續也不排除擴大辦理，以展現台中做為一個國際動畫友善城市，給予滋養創作者肥沃土壤跟空間。