瘋電影／獸　喪妻醫師帶女兒到野生動物保護區散心

文／賴賴

瘋言瘋語：

片名叫做獸，就自己幻想是什麼神奇古怪的野獸，可能經過地球污染的科技野獸，被自己的妄想念頭欺騙了，阿就是「獅子」，人類為了證明自己有多棒棒，把野生動物以大範圍的方式控制觀察，從小獅子時就開始了互動，讓獅子與人類產生情分而使得劇情美好，也因此錯估生態，也讓野生動物陷入危機。

從生態關懷的角度來看，人類太多侵占了地球生物的居住面積，使得動物植物不斷滅種，而過多的人類需要生存因而殘殺數量已經變得很少的野生動物，獵人、漁民，獵物不論是用來吃或是用來變賣，終究都是為了變成貨幣來兌換生存物質，這可說是百分百的動物與人類的驚悚片，看點還是在導演的鏡頭設計，和出色的視覺呈現。

儘管許多不合理的橋段，電影節奏沒冷場，看完只能說人類啊～不要再殺生啦，沒事去野生動物區幹嘛呢？陌生人侵入自己的家園都可以被射殺，你為何要去招惹那些已經瘦巴巴的野生動物呢？野生動物還要人類保護，那早晚被生態淘汰，人類只要不傷害動物就謝天謝地了。吃素吧！



片 名：獸

英文片名：Beast

類 型：懸疑/驚悚

上映日期：2022-08-19

片 長：01時33分

導 演： 巴塔薩科馬庫(Baltasar Kormákur)

演 員： 伊卓瑞斯艾巴(Idris Elba) 、 沙托卡普利(Sharlto Copley)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：環球

劇情大綱

「有時候在草叢裡發出沙沙聲的是一隻怪獸。」

伊卓瑞斯艾巴（《玩命關頭：特別行動》、《自殺突擊隊：集結》）領銜主演一部令人血脈賁張的全新驚悚片《獸》，故事是關於一位父親和他兩個年輕女兒發現他們成為一頭暴走巨獅的獵物，這隻巨獸只想證明非洲大草原只有一個頂級掠食者。

伊卓瑞斯艾巴飾演的奈特丹尼爾博士是一名才剛經歷喪妻之痛的鰥夫，他決定帶著他的兩個女兒重返他和妻子第一次相遇的南非，並前往由他的世交好友和野生動物生物學家馬丁拜托斯（《黑魔女：沉睡魔咒》、Netflix影集《俄羅斯娃娃：派對迴旋》沙托卡普利 飾）管理的野生動物保護區，展開一場計畫已久的旅行。但是這場療傷之旅卻變成一場驚懼可怕的求生之旅，因為他們被一頭逃出貪婪殘暴的盜獵者毒手之後，將所有人類都視為敵人的巨獅盯上並獵捕。伊亞娜哈莉（《致所有逝去的聲音》、熱門影集《這就是我們》）飾演奈特丹尼爾芳齡18歲的大女兒梅芮迪絲，莉亞薩瓦傑佛瑞斯（電視影集《雷爾》、《嘻哈世家》）則飾演他年僅13歲的小女兒諾拉。

曾經執導《聖母峰》、《2槍斃命》及《禁運品》，擅於營造極具衝擊力及沉浸式體驗的冰島導演巴塔薩科馬庫擔任《獸》一片導演，製片則是曾經製作《閨蜜假期》、《一路前行》系列電影以及十部美國首周周末票房冠軍強片，包括《夜校》、《危險行為》及《男人行不行》等片的金牌製片威爾帕克、威爾帕克製作公司的詹姆斯羅培茲以及巴塔薩科馬庫。這部電影的編劇是萊恩恩格爾（《毀滅大作戰》、《空中救援》），

▲不符合常理的大女兒堅持要在外面有獅子咬人的情況下來救這位叔叔

▲女兒受傷了必須要立刻包紮。

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