攜手台中國際動畫影展　國家歌劇院下周四起戶外放映得獎作品

▲國家歌劇院NTT放映室首度與TIAF台中國際動畫影展合作，今秋在戶外劇場放映近3年TIAF得獎動畫片系列（下同）。（圖／台中國家歌劇院提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

台中國家歌劇院「NTT放映室」今秋首度與TIAF台中國際動畫影展合作，9月9日起在戶外劇場放映近3年來TIAF得獎系列動畫片，邀請民眾齊聚桂花廣場的露天放映室，闔家以輕鬆的心情光臨、共享視覺饗宴。

國家歌劇院指出，TIAF是台灣目前規模最大的國際動畫影展，9月首先播映適合6至12歲親子共賞的短片「2019-2020 TIAF得獎動畫片-小朋友篇」，精選13部來自台、日、韓、加拿大、捷克、以色列等各國影片；10月精選6部短片「2019-2020 TIAF得獎動畫片-大朋友篇」，主題從科幻奇想、戰爭議題到多元文化觀點兼具，將於9月9日、10月7日、11月4日晚間7點起放映。

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國家歌劇院藝術總監邱瑗為落實「藝術生活化」，下班後就常和民眾一起觀賞NTT放映室戲碼，感覺也與正式進劇場看現場表演大不同，或臥或躺、輕鬆無拘束，也兼具休閒娛樂功能，獲得多數民眾認同。

住在鄰近社區的林小姐表示：「帶著孩子和家人一起看露天電影很有趣。」與朋友相約一起參與活動的上班族倪先生，也說：「下班後來這裡，真的很放鬆！」

歌劇院指出，TIAF與NTT放映室全齡共賞概念契合，這次合作希望共同為中台灣挹注豐沛的藝文能量；台中市影視發展基金會表示，與歌劇院共同主辦，更彰顯台中在地合作的特殊性，且放映活動從歷年得獎作品為前導，增添秋季影展開幕的豐富度，也希望藉此培養民眾觀影習慣，幫助動畫推廣與普及。

此外，2021台中國際動畫影展將於10月8日至13日在台中新時代凱擘影城舉行，影展期間策劃系列精彩節目、影人講座、親子活動等，期待喜愛動畫的影迷朋友們共襄盛舉；另NTT放映室11月的壓軸場次，將放映來自世界各國共2716件、以今年影展「維度－空間」為主題報名，並由專業評委精選2021年TIAF得獎動畫片作品。



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