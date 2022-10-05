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從職場性格選擇最適合你的刮刮樂！快發群組揪同事玩心理測驗

▲▼台灣彩券,刮刮樂,職場性格,心理測驗,連線派對,寵麻吉,鑽很大,幸運777。（圖／記者黃克翔攝）

▲你的職場性格是什麼？從職場性格挑選刮刮樂玩法更有趣。（圖／記者黃克翔攝，下同）

生活中心／綜合報導

身為朝九晚五的辛勤上班族，每天要面對工作上大大小小的挑戰，客戶溝通、主管期待、業績壓力⋯等，不同的職場性格在面對工作上的疑難雜症時，總有不一樣的應對方式，觀察一下身邊的同事，有誰特別霸氣、特別靈活，又有誰是最會察言觀色、最積極達成主管要求的人？你知道自己屬於哪一型嗎？現在就把心理測驗一起傳到同事群組，揪大家一起來測測自己的職場性格，說不定就能在下一次的專案找到神隊友！

無論是哪一種職場性格，都超級需要可以提振士氣的事物，很多上班族喜歡在中午外出用餐或是下班之後相約一起刮刮樂，邊玩邊對奬的刮刮樂，可以拉近同事距離又能獲得小確幸，是上班族提振士氣的好方法。

▲▼ 從職場性格選擇最適合你的刮刮樂！快發群組揪同事玩心理測驗 。（圖／記者黃克翔攝）

▲職場上同事性格大不同，主管要求刺探同業敵情的時候，你會怎麼做呢？

不過刮刮樂選擇琳瑯滿目，每次都不知道要選哪一種？先做個心理測驗，依照你的職場性格選擇最適合的刮刮樂！

Q：主管要求刺探同業敵情並且回報，你會如何達成任務？
A. 想辦法動用人脈探聽
B. 透過上網查詢各種資訊
C. 交換機密獲取對方情報
D. 假扮客戶直接開口詢問
按照你的第一直覺選擇最符合自己性格的答案，選好之後準備揭曉答案。

「職場性格」心理測驗結果大公開！

A. 積極進取型
選擇「想辦法動用人脈探聽」的你，在職場上就像勤奮的蜜蜂，不僅願意想方設法動用人脈達成主管要求，積極的你還能提升團隊士氣，不妨用「連線派對」刮刮樂給自己一點鼓勵吧！

▲▼台彩拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

「連線派對」是一款益智型的刮刮樂，適合三五好友或同事們聚在一起玩，連線數量可對應到相應的獎金金額，直線、橫線、對角線的中獎方式就像團隊合作，適合積極努力又能提升團隊士氣的你。邊刮邊連線的刺激感最適合活動暖場或是上班族新鮮人快速破冰。

B. 察言觀色型
選擇「透過上網查詢各種資訊」的你，在職場上就像嗅覺敏銳的獵犬，不僅對周遭人事物相當懂得察言觀色，同時也很忠誠，這樣的你最適合玩「寵麻吉」刮刮樂，分別以具有「帶財」寓意的可愛柴犬及象徵「吉利」的討喜橘貓為主角，可愛的毛孩「肉球」作為中獎符號，只要刮出2個（含）以上的「肉球」符號就中獎，找到相同圖案就有機會中獎的玩法超easy，也適合忠誠敏銳、穩定中求發展的你。

▲▼台彩拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

上班族結束一整天的工作之後總是特別想衝回家陪伴心愛的寵物，看到可愛的毛孩，頓時把疲累都拋到腦後，帶著毛孩來選張「寵麻吉」刮刮樂既療癒又充滿樂趣。

C. 靈活機智型
選擇「交換機密獲取對方情報」的你，在職場上就像反應敏捷的猴子，是全方位的人才，什麼都會、且具有極佳的綜合能力，喜歡動腦、遇到問題可以快速提出出乎意料的解決方案，是主管心目中的最佳救火隊，需要動動腦的「鑽很大」刮刮樂絕對適合你。

▲▼台彩拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

同樣是益智型刮刮樂，「鑽很大」是屬於慢慢刮、慢慢對號碼的類型，每一顆鑽石都有多排數字，保持耐性又要動腦，玩過的人更表示「比桌遊還要刺激有趣」，票面上閃亮的大小鑽石吸引消費者目光，也適合當作禮物送給朋友，鑽石恆久遠，一張絕對不夠刮！對了，頭獎有500萬元喔！

D. 直言不諱型
選擇「假扮客戶直接開口詢問」的你，在職場上就像霸氣十足的獅子，不僅具有領導能力又相當有衝勁，遇到問題喜歡直搗黃龍，團隊中少不了你的領導力，以金磚跟寶石設計的「幸運777」玩法簡單卻經典，不拐彎抹角的對獎方式適合霸氣十足的你。

▲▼台彩拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

開門見山、刮開馬上見答案的「幸運777」，象徵「幸運」帶來「好運」是這款遊戲的特色之一，想跟朋友一起享受「幸運」之力，或是在工作上獲得獎勵、成就而被稱讚時，「幸運777」最適合為你創造好運氣。

▲▼台彩拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼四款刮刮樂分別可以對應到四種不同的職場性格，現在就揪同事刮起來。

▲▼ 台彩拍攝（業配） 。（圖／記者黃克翔攝）

台灣彩券刮刮樂玩法、主題多樣，全新上市的鑽很大、寵麻吉、連線派對、幸運777等四款刮刮樂分別對應到靈活機智、察言觀色、積極進取、直言不諱等四種不同的職場性格，揪同事一起買刮刮樂也可以增加和共同話題、為午休時間帶來小確幸，更能在下班後放鬆心情。

▲▼台彩拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

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