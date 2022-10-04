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諾貝爾物理獎得主曾到台大演講　啟動量子科技發展「讓電腦變快」

▲▼諾貝爾物理學獎得主2014年曾到台大演講。（圖／翻攝自YouTube／NTU-CTP）

▲諾貝爾物理學獎得主阿斯佩（Alain Aspect）2014年曾到台大演講。（圖／翻攝自YouTube／NTU-CTP）

記者許敏溶／台北報導

2022年諾貝爾物理獎於台灣時間今（4日）下午揭曉，由法美奧3學者以「量子力學研究」共獲殊榮。其中一位得主、法國物理學家阿斯佩（Alain Aspect）在2014年曾受邀到台大進行演講。國內學者指出，三人透過實驗證實量子糾纏現象，影響深遠，不僅為量子科技鋪路，也讓量子科技快速發展，因別人無法竊聽，可應用在軍事用途的量子通訊，或銀行交易往來，更也可應用到量子電腦。

今年諾貝爾物理獎，由法國物理學家阿斯佩（Alain Aspect）、加州柏克萊大學理論和實驗物理學家克勞澤（John Clauser）、維也納大學量子論物理學家塞林格（Anton Zeilinger）共獲殊榮，三人對於量子資訊具有先驅性貢獻，透過量子電腦、量子密鑰系統以及量子資訊處理器等研究，讓量子糾纏（quantum entanglement）能夠透過轉化為新科技研發的基礎。

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▲▼諾貝爾物理學獎揭曉。（圖／翻攝自推特）

▲諾貝爾物理學獎今天揭曉，由三位量子力學領域學者共同獲得。（圖／翻攝自推特）

阿斯佩曾在2014年9月受邀到台大物理系演講，講題為「從愛因斯坦的直覺到量子位元」。曾聆聽該場演講的中研院原子與分子科學研究所研究員陳應誠回憶，演講當天座無虛席，阿斯佩也熱情回應台灣師生的提問。

成大物理系講座教授陳岳男指出，自己有一位學生正在維也納大學塞林格教授的實驗室做博後，剛剛得知，實驗室正在開趴，但當事人塞林格今天則沒來上班，而這三為學者最大貢獻，就是用光子來檢驗量子糾纏現象，就是一個非常重要量子物理與古典物理的爭論，歷經非常漫長時間，終於證實這個結果，也開啟目前量子科技研究。

中原大學量子資訊中心主任張慶瑞指出，三人透過實驗證實量子糾纏現象，影響相當深遠，為量子科技鋪路，讓量子科技快速發展，包括量子電腦等等，獲獎可說是實至名歸。

中研院物理所研究員陳啟東說，三人證實了量子糾纏現象，而在應用部分，透過量子通訊，不止速度變快，更讓別人無法竊聽，在軍事用途，以及銀行交易往來需要保密，都可以應用，另外量子電腦部分，量子電腦也可做到古典電腦無法做到的計算工作。

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