翁達瑞返台主動配合檢方偵辦　至今「未收到任何傳票或訴狀」

▲陳時奮（翁達瑞）的委任律師洪士傑。（資料照／記者劉昌松攝）

記者蔡佩珈／台北報導

自稱旅美教授的翁達瑞（本名陳時奮）經常透過臉書評論時事，但其言論引發過不少爭議，不只前新竹市長林智堅論文案主角之一余正煌，國民黨高雄市長候選人柯志恩、民眾黨立委高虹安等人都曾提告陳時奮妨害名譽。然而，陳時奮5日指出，他至今未收到傳票或訴狀，除了提告方的媒體放話，自己對案情一無所知。

針對林智堅論文抄襲事件，翁達瑞曾質疑余正煌抄襲林的論文，之後又陸續高虹安，與柯志恩論文也涉抄襲，引起余、高、柯先後到地檢署提告加重誹謗等妨害名譽告訴。面對3案提告，翁達瑞5日發聲明表示，自己因工作旅居北美30多年，使用「翁達瑞」的筆名寫作，礙於使用筆名加上長期住在國外，傳票送達有困難，為不增加檢方麻煩，主動回國配合偵辦。

陳時奮說明，為處理多起攸關言論自由的訴訟，他委任嘉德聯合法律事務所的洪士傑律師為辯護人。而洪士傑已在5日早上10時親赴北檢查詢案號與偵查進度，表達本人配合偵查的態度。而有關委任案件的進展，洪士傑將代表他對外發言。

不過，陳時奮指出，「到目前為止，我仍未收到傳票或訴狀。除了提告方的媒體放話，我對案情一無所知。」。