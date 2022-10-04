問多元宇宙是什麼？洪孟楷1句話惹怒蘇貞昌　質詢結束還在互嗆

▲洪孟楷質詢多元宇宙問題時，惹怒蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委洪孟楷4日下午質詢行政院長蘇貞昌時，執意要蘇回答多元宇宙是什麼。當蘇聽到洪對數位發展部長唐鳳說「除非你想篡位」等語後，開始略顯不悅，兩人最後一陣唇槍舌戰；過程中，洪孟楷還嗆蘇，「你就回答不出來啊，以你的個性，你知道你早就講了啦。」

洪孟楷4日下午質詢蘇貞昌時表示，國人關心數位發展部預算57億，加上前瞻計畫160億元，總共超過200億元，比傳統的部會還要多，請教多元宇宙科，不知道院長有無聽過？蘇貞昌表示，在成立的時候他就知道，「我們請唐鳳說明」。但洪孟楷要求蘇貞昌回答，更撂下「除非你想篡位，否則的話不要回答。」

蘇貞昌聽聞後口氣變得不再客氣，以台語表示「你要怎樣？」。洪孟楷接著詢問，多元宇宙科是什麼？元宇宙是什麼？但蘇貞昌仍表示要請唐鳳說明。

洪孟楷無視蘇貞昌，繼續問多元宇宙是什麼？蘇貞昌則回，「你是怎麼樣？今天是要考常識，還是要考什麼？」洪孟楷回應，院長都不清楚，國人怎麼會了解。

即使質詢時間結束，麥克風關靜音，洪孟楷仍追問蘇貞昌什麼是多元宇宙，但蘇始終沒回答，並說他不是不清楚。洪孟楷開嗆，「你就回答不出來啊，以你的個性，你知道你早就講了啦。」接著兩人一陣唇槍舌戰，會議主席、立法院副院長蔡其昌不得不出聲控場。