傅崐萁質詢不滿視訊、勘災被放鳥　蘇貞昌說原因：確實很失禮

▲國民黨立委傅崑萁不滿花蓮縣長在災害中心時，沒能跟總統、院長視訊。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委傅崐萁4日於立法院質詢時，針對9月18日大地震後，總統蔡英文、行政院長蘇貞昌於災變中心視訊時，讓縣市長久候，卻沒有連線對話，以及中央官員到花蓮縣勘災，卻臨時改行程，也沒有跟地方政府溝通一事表達不滿。蘇貞昌答詢時表示，確實很失禮，讓花蓮縣長徐榛蔚等，當時視訊畫面沒有秀出來，導致沒有聯繫上。

傅崐萁質詢時表示，9月19日上午11點，接到訊息說蘇貞昌要到東里火車站，他們則在現場恭候，結果11點50分接到訊息說蘇貞昌跑去春日國小會勘。他進一步說，10點40分他們就已經到春日，災情全部了解完之後，11點時教育部長又說不來了。

接著，傅崐萁表示，大地震的當天晚上到災防中心，說總統、院長要視訊，質疑當天如果有視訊，有跟災區的縣長視訊，今天就不會有這麼多的落差。他痛批，行政院長在地方行程，堂堂宰相之尊到地方勘災，為何縣長跟國會議員要追在院長後面跑？

傅崐萁說，地方很歡迎行政院到去花蓮，但今天以後，蘇貞昌不管到花蓮或是任何其他縣市，請跟地方政府聯繫清楚，跟地方政府磋商一下，地方會告訴中央官員，地方最急迫需要的是什麼。

對此，蘇貞昌針對在中央災害應變中心視訊時，沒有跟花蓮縣長視訊一事表示，確實很失禮，讓徐縣長等，當初在中央災害應變中心確實不知道縣長在線上，總統跟院長到，畫面都沒有出來，消防署當初沒有秀出來很失禮，導致沒有聯繫上，「只要有縣市長在，我一定會跟縣市長對話，之前還有媒體說我是在點名」。

▼行政院長蘇貞昌於立法院答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

