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快訊／原能會主委謝曉星爆性騷擾秘書　蘇貞昌指示專案小組調查

▲▼立法院教育委員會 原能會主委謝曉星答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲原能會主委謝曉星爆出涉及性騷擾秘書。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

原能會主委謝曉星驚爆涉及性騷擾霸凌案。對此，行政院發言人羅秉成4日表示，有關行政院原子能委員會主委謝曉星就其所涉案件向行政院自請調查一事，蘇貞昌院長已請李孟諺秘書長組成專案調查小組進行調查，待查明相關事證後將儘速對外說明結果。

針對週刊引述不具名人士之相關爆料報導，原能會也轉述謝曉星的個人聲明，嚴正澄清如下：

一、本會主委對原能會業務非常重視，平時嚴以律己亦嚴以待人，自身鮮少休假且以會為家。雖偶因對同仁業務處理不夠完美而生氣，但都是「對事不對人」，主要係主委希望原能會同仁都要對得起這份工作。也因此，相對於秘書在聯繫業務和互動自然也要求較為嚴格，但絕非週刊報導所言，有一直換秘書之情事。例如辦公室亦有秘書服務長達六年之久。

二、 主委自105年從中山大學借調受邀入閣以來，經報院同意兼職，爰固定進行教學工作。日前因國內新冠疫情嚴重，為減少接觸，並基於不利用公務場所及公務設備資源之原則，爰主委方於辦公室以外場所（如咖啡廳），以視訊方式授課。

三、 至於報導提及與同仁互動過程之部分，主因是主委過去於學校任教多年和學生相處融洽且亦師亦友，因此把這習慣不自覺帶來公務機關上，如有不適宜之處，爾後會調整改進，避免造成外界誤解。

四、另報導提及人事主任係因活動安排不當而遭調職乙節，恐係極大誤解，主要係因人事總處規劃未來由其處理行政院組織改造等重要議題而調升至人事總處副處長所致，且該主任在主委任內深受肯定，迄今仍互動良好。

五、 主委重申，感謝媒體的督促與指教，原能會作為獨立之安全管制機關，一貫秉持「全民的原能會」的施政理念，將持續為民眾安全把關，並落實資訊公開。

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