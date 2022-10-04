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丹麥女王道歉了！拔4王孫頭銜被炎上　坦承沒料到「反應這麼大」

▲▼ 丹麥女王 。（圖／路透社）

▲丹麥女王3日在聲明中向家人道歉。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

82歲丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）日前以「讓孩子回歸正常生活」為由，拔除其中4名孫子的頭銜，讓子孫們相當錯愕，23歲「天菜王子」尼古拉（Prince Nikolai）更直言很難過。面對爭議，丹麥女王承認「低估家人反應」並為此道歉，但她仍堅持不會收回成命。

根據《每日郵報》報導，丹麥女王瑪格麗特二世是歐洲目前唯一在位的女王、在位時間最久的君主，日前宣布將剝奪兒子約阿基姆王子（Prince Joachim of Denmark）膝下4名子嗣的王子和公主頭銜。擁有「華裔王子」、「天菜王子」之稱的23歲王孫尼古拉王子更直言，全家人都對此感到非常悲傷與困惑，此言一出導致風波加劇延燒。

▲丹麥尼古拉王子也是一名模特兒。（圖／翻攝自IG／scoopmodels）

瑪格麗特二世3日發布聲明，坦言她「低估了」王室家族的反應與他們所受到的影響，「我對此感到抱歉」。不過，她也解釋，作為一個女王、母親和祖母，做出這項艱難的決定前經歷了漫長的過程，確保王室能夠「與時俱進」是她的職責和宿願，這次改變將使王室「經得起未來考驗」。

瑪格麗特二世表示，孩子、兒媳和孫輩是她最大的快樂和驕傲，這點不容任何人質疑，「我現在希望身為一家人的我們能夠找回平靜，找到我們度過這次狀況的方法。」從聲明看來，她並不打算收回這次決定。

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