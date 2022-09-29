丹麥4王子公主「頭銜被拔」！　女王：讓孫子女過更正常生活

▲ 英國女王過世後，丹麥女王成為世界上唯一的女性君主。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

丹麥王室宣布，目前歐洲唯一在位的女王、在位時間最久的君主丹麥女王瑪格麗特二世（QueenMargrethe II）已經剝奪8名孫子女中4人的頭銜，原因是希望他們能「過更正常的生活」，卻令他們措手不及。

根據《衛報》，丹麥王室28日聲明宣布，「約阿基姆王子殿下（Prince Joachim of Denmark）的後代自2023年1月1日起將只能使用蒙佩扎（Monpezat）伯爵和伯爵夫人頭銜，丹麥王子和公主頭銜將不復存在」，官方原因是為讓他們過更正常的生活。

現年53歲的約阿基姆是瑪格麗特二世么子，有過二段婚姻，育有尼古拉（Nikolai）、費利克斯（Felix）、亨利（Henrik）及雅典娜（Athena），共4名子女，年齡介於10歲至23歲之間。

王室說明，女王希望4名孫子女能有更多塑造自身存在的空間，不受王室的特殊待遇和義務限制，且其他王室近年來也以不同方式推動類似改變。歐洲其他王室此前也採取類似措施，以精簡王室成員。

然而，約阿基姆長子和次子的生母亞歷山德拉伯爵夫人（Countess Alexandra）文雅麗向丹麥媒體表示，對這項決定感到震驚，「這太突然了，孩子們感覺被排除在外，不明白自己為何被剝奪身份。」

另一方面，瑪格麗特二世另外4名孫子女是54歲的佛雷德里克王儲（Frederik, Crown Prince of Denmark）所生，將保有王子和公主頭銜，但僅有未來的國王克里斯蒂安王子（Prince Christian）成年後可獲得封地。

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