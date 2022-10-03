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丹麥23歲「天菜王子」頭銜被拔！　他首曝心聲：非常難過

▲▼丹麥尼古拉王子（Prince Nikolai）。（圖／翻攝自IG／scoopmodels）

▲丹麥尼古拉王子也是一名模特兒。（圖／翻攝自IG／scoopmodels）

記者張方瑀／綜合報導

高齡82歲的丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）以「讓孩子回歸正常生活」為由，拔除其中4名孫子的頭銜，讓兒子約阿基姆王子（Prince Joachim）與孫兒們相當錯愕。擁有「華裔王子」、「天菜王子」之稱的23歲尼古拉王子更直言，對此感到非常悲傷與困惑。

根據《紐約郵報》報導，尼古拉王子（Prince Nikolai）接受訪問時表示，自己對奶奶的決定感到非常悲傷與困惑，「我和我全家都很難過，我父母也說過，我們對這個決定來的速度之快，感到相當震驚，為什麼會發生這種事。」

▲▼丹麥尼古拉王子（Prince Nikolai）與丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）、菲力克斯王子（Prince Felix）。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹麥尼古拉王子（左）與女王瑪格麗特二世、菲力克斯王子（右）。（圖／達志影像／美聯社）

約阿基姆受訪時表示，他在5天內收到4名孩子被拔頭銜的通知，「我們都很難過，看到自己的孩子被如此對待，他們正處於連自己都無法理解的處境。」文雅麗也說，「我們都對這個決定感到相當困惑，孩子們感覺被排斥了，完全無法理解為何身分被剝奪。」

約阿基姆現任妻子瑪麗王妃（Princess Marie）受訪時也透露，他們年僅10歲的女兒雅典娜（Athena）公主更因此遭到校內同學霸凌，「他們會走近問說，所以你不再是公主了嗎？」瑪麗說，他們沒有時間準備好幫助孩子理解這樣的變動，現在只能盡力保護他們。

▲▼丹麥尼古拉王子（Prince Nikolai）與母親文雅麗。（圖／達志影像／美聯社）

▲尼古拉王子與母親文雅麗。（圖／達志影像／美聯社）

尼古拉的母親腓特烈堡伯爵（Countess of Frederiksborg）文雅麗（Alexandra）是約阿基姆的第一任妻子，也是歐洲王室歷史上首位亞裔王妃。她出生於香港，擁有中國、印度、奧地利、英國、伊朗等多國血統，因此尼古拉也被稱作「華裔王子」。

丹麥王室日前宣布，從2023年1月1日開始，女王瑪格麗特二世次子約阿基姆的孩子們，將不再擁有「王子、公主」或「殿下」的頭銜，受影響的除了尼古拉外，還有20歲的菲力克斯（Felix）王子、13歲的亨里克（Henrik）王子和10歲的雅典娜公主；但他們依然保有王位繼承順位，分別是第七到第十。

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