丹麥女王突拔4孫「王子公主」頭銜　他們氣到不跟阿嬤說話！

▲丹麥約阿基姆王子的4名子女將在2023年被拔除頭銜。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

高齡82歲的丹麥女王瑪格麗特二世日前以「讓孩子回歸正常生活」為由，剝奪8名孫子女中4人的頭銜，然而此舉卻讓兒子約阿基姆王子與4名孫子女感到措手不及。消息公布後，孫輩更是氣得不願再和祖母說話。事實上，由於約阿基姆王子為女王次子，因此他的孩子都沒有獲得王室提供的任何基金，如今卻連頭銜也被剝奪，讓從小以王子身分長大的他受到巨大衝擊。

根據CNN報導，丹麥女王瑪格麗特二世是歐洲目前唯一在位的女王，而她為了精簡王室並讓部分的年輕王室成員過上正常生活，因此決定剝奪次子約阿基姆王子4名子女的王子公主頭銜。根據丹麥王室發表的聲明稱，「自2023年1月1日起，約阿基姆王子殿下的後代將不得再使用王子、公主的頭銜，僅能使用蒙佩扎（Monpezat）伯爵和女伯爵頭銜。」

約阿基姆王子與前妻生下2名孩子，分別是23歲的尼古拉王子（Nikolai）與20歲的費利克斯王子（Felix），而他結束第一段婚姻後，便與現任妻子生下13歲的亨利王子（Henrik）與10歲的雅典娜公主（Athena）。如今4人都將在2023年失去王子與公主的頭銜。

▲丹麥女王瑪格麗特二世以讓孩子回歸正常生活為由，拔除4名孫子、孫女的王子與公主頭銜。（圖／達志影像／美聯社）



瑪格麗特二世聲稱，此舉是為了精簡王室並讓孩子過上正常生活，且近年許多歐洲王室都有做出類似調整，但約阿基姆王子的前妻得知消息時仍感到「極為悲傷與震驚」。她質疑，孩子都還小，為何不能等到孩子們結婚後再剝奪頭銜。

據悉，4名即將被剝奪王室頭銜的丹麥王子與公主從他們的父親口中得知消息時，感到非常震驚且生氣，也因為如此，在消息曝光後，4人都未再與祖母說過話。

對於孩子被剝奪頭銜，從小以王子身分長大的約阿基姆王子也感到震驚不已，甚至幾乎哭了出來。事實上，約阿基姆王子5月才告知孩子可能會在年滿25歲時被剝奪頭銜。約阿基姆王子的4名子女雖然貴為王子與公主，但其實並沒有獲得王室資金，如今甚至還失去頭銜。

這已非丹麥王室首次爆出頭銜爭議，女王的丈夫亨瑞克親王（Prince Henrik）因不滿妻子登基後，僅封他為親王，而非國王，認為身分未受到肯定，因此拒絕與女王合葬。

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