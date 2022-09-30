　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

丹麥女王突拔4孫「王子公主」頭銜　他們氣到不跟阿嬤說話！

▲▼丹麥約阿基姆王子的4名子女。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹麥約阿基姆王子的4名子女將在2023年被拔除頭銜。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

高齡82歲的丹麥女王瑪格麗特二世日前以「讓孩子回歸正常生活」為由，剝奪8名孫子女中4人的頭銜，然而此舉卻讓兒子約阿基姆王子與4名孫子女感到措手不及。消息公布後，孫輩更是氣得不願再和祖母說話。事實上，由於約阿基姆王子為女王次子，因此他的孩子都沒有獲得王室提供的任何基金，如今卻連頭銜也被剝奪，讓從小以王子身分長大的他受到巨大衝擊。

根據CNN報導，丹麥女王瑪格麗特二世是歐洲目前唯一在位的女王，而她為了精簡王室並讓部分的年輕王室成員過上正常生活，因此決定剝奪次子約阿基姆王子4名子女的王子公主頭銜。根據丹麥王室發表的聲明稱，「自2023年1月1日起，約阿基姆王子殿下的後代將不得再使用王子、公主的頭銜，僅能使用蒙佩扎（Monpezat）伯爵和女伯爵頭銜。」

約阿基姆王子與前妻生下2名孩子，分別是23歲的尼古拉王子（Nikolai）與20歲的費利克斯王子（Felix），而他結束第一段婚姻後，便與現任妻子生下13歲的亨利王子（Henrik）與10歲的雅典娜公主（Athena）。如今4人都將在2023年失去王子與公主的頭銜。

▲▼ 丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）。（圖／達志影像／美聯社）

▲丹麥女王瑪格麗特二世以讓孩子回歸正常生活為由，拔除4名孫子、孫女的王子與公主頭銜。（圖／達志影像／美聯社）

瑪格麗特二世聲稱，此舉是為了精簡王室並讓孩子過上正常生活，且近年許多歐洲王室都有做出類似調整，但約阿基姆王子的前妻得知消息時仍感到「極為悲傷與震驚」。她質疑，孩子都還小，為何不能等到孩子們結婚後再剝奪頭銜。

據悉，4名即將被剝奪王室頭銜的丹麥王子與公主從他們的父親口中得知消息時，感到非常震驚且生氣，也因為如此，在消息曝光後，4人都未再與祖母說過話。

對於孩子被剝奪頭銜，從小以王子身分長大的約阿基姆王子也感到震驚不已，甚至幾乎哭了出來。事實上，約阿基姆王子5月才告知孩子可能會在年滿25歲時被剝奪頭銜。約阿基姆王子的4名子女雖然貴為王子與公主，但其實並沒有獲得王室資金，如今甚至還失去頭銜。

這已非丹麥王室首次爆出頭銜爭議，女王的丈夫亨瑞克親王（Prince Henrik）因不滿妻子登基後，僅封他為親王，而非國王，認為身分未受到肯定，因此拒絕與女王合葬。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►隨時喝到現泡茶！鍋寶「茶水分離瓶」2入699元

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
獨／三重警爆打路人　81秒錄音檔曝光
真會玩！大學迎新男女「嘴對嘴傳水」　30秒超噁畫面曝
差點投出無安打！　大谷翔平8局10K奪第15勝
佳娜約會戰袍「上下前後全露」！小鐘近距離幫檢查走光…互動羞爆
女童四肢遭香菸燙、肋骨斷5根　爸不捨嗆：給我一個交代
龍婆2022預言命中率高達50％！　剩下3個網超抖：今年夠糟
快訊／16歲少女騎車上北宜公路　過彎自摔遭對向水泥車輾斃
全台首例！　無精症男「無尾巴精蟲」成功生女雙胞胎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄羅斯「徵兵令」內容首度曝光！　這封信讓20萬人狂逃出境

俄羅斯將併吞烏克蘭4佔領區　聯合國秘書長：無憑無據

裴洛西訪台前14國民調出爐！　中國若犯台「偏向外交制裁」非軍援

南韓錯失與美方談判機會！裴洛西剛抵韓　尹錫悅接獲《通膨法》機密

台漁船赴日捕撈「1船員未穿救生衣」落海！日本海保廳急搜索中

彭博：巴拉圭總統強調「任內不斷交」　但下任總統挺台力道恐減

不給你逃！俄邊境設立多個「徵兵辦公室」　發徵召通知

丹麥女王突拔4孫「王子公主」頭銜　他們氣到不跟阿嬤說話！

賀錦麗前腳才剛離開！北韓「5天3射」宣洩不滿　美日韓今反潛演習

罕見！普丁公開認錯：政府動員「有人被錯誤徵召」應該回家

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

玖壹壹洋蔥偽裝司機…新娘秒認出！　健志建議「唱別人的歌」給驚喜XD

妹子海底撈秀「撈麵技術」　神模仿讓友笑噴：可上班了

野兔闖入果園大嚼藍莓　北海道農家：幫大忙了

王世堅轟周玉蔻要有格調：道歉就想了事？ ｜20220929 ET午間新聞

張彬彬《小森林》剪輯挨轟：別棄劇！　清唱《想見你》《追光者》好好聽

俄羅斯「徵兵令」內容首度曝光！　這封信讓20萬人狂逃出境

俄羅斯將併吞烏克蘭4佔領區　聯合國秘書長：無憑無據

裴洛西訪台前14國民調出爐！　中國若犯台「偏向外交制裁」非軍援

南韓錯失與美方談判機會！裴洛西剛抵韓　尹錫悅接獲《通膨法》機密

台漁船赴日捕撈「1船員未穿救生衣」落海！日本海保廳急搜索中

彭博：巴拉圭總統強調「任內不斷交」　但下任總統挺台力道恐減

不給你逃！俄邊境設立多個「徵兵辦公室」　發徵召通知

丹麥女王突拔4孫「王子公主」頭銜　他們氣到不跟阿嬤說話！

賀錦麗前腳才剛離開！北韓「5天3射」宣洩不滿　美日韓今反潛演習

罕見！普丁公開認錯：政府動員「有人被錯誤徵召」應該回家

女駕駛違規左轉撞3機車！1騎士重傷　零件噴飛險擊中外送員

中華電信運用5G萬物聯網新科技 助港灣城市前瞻發展大躍進

鏡電視「搶頻」爭議！　藍委曝涉系統台業者已多達33家

未來一週天氣「2階段變化」　週三東北季風報到！高溫驟降7度

摩斯咖啡全台「買1送1」！高鐵嘉義店獨家開賣「阿里山咖啡」

獨／三重警爆打路人81秒音檔曝！狂吼X你娘15次...你現在完蛋了

台股好慘　投資小白不敢買ETF！「想放高利率活存」老鳥全暈了

俄羅斯「徵兵令」內容首度曝光！　這封信讓20萬人狂逃出境

公職妹曝「職場淫亂內幕」！　受訓遇噁男闖房硬來：當時很難拒絕

國1南下248K傳意外！巴士載19人追撞前車　自小客擋風玻璃全碎

國際熱門新聞

英國女王死亡證明曝光　揭駕崩時間及死因

爸爸回家驚見「2愛女慘死床上」　兇手竟是老婆

蘋果拖累美股重挫458點　台積電ADR跌破70元

罕見！普丁公開認錯：有人被錯誤徵召

即／南韓明起取消入境PCR要求

普丁簽文件：承認札波羅結、赫爾松獨立

柬國不歡迎設台代表處　總理下令燒掉

要不要上班隨你！公司年營業額近3千萬

普丁30日將宣布　烏4州納入版圖

拜登致詞　突點名「已故女議員」

研究證明「喝咖啡更長壽」！每天2至3杯最佳

柯瑞PO防彈少年團SUGA合照　網友：他是誰？

俄軍都在用蘇聯古董！狂翻敵軍屍身偷裝備

蓬佩奧：愛好自由者不會被征服

更多熱門

相關新聞

丹麥女王一次剝奪4孫子女頭銜！

丹麥女王一次剝奪4孫子女頭銜！

丹麥王室宣布，目前歐洲唯一在位的女王、在位時間最久的君主丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）已經剝奪8名孫子女中4人的頭銜，原因是希望他們能「過更正常的生活」，卻令他們措手不及。

除了英國「這些王室」也超吸睛

除了英國「這些王室」也超吸睛

丹麥王夫夢中辭世　享壽83歲

丹麥王夫夢中辭世　享壽83歲

關鍵字：

丹麥王室

讀者迴響

熱門新聞

罔腰「被關濾鏡」拍完才知！

「這縣市」又要發錢了！10／1起開領5040元　

獨／女陳屍龍山寺　命理師解釋了

港女來台念書獨自進龍山寺　陳屍女廁3小時

富家子被控耳機　收判決書陳屍百貨

私人車位被停走！他1招反制眾人讚：睡飽點

陳時中到台大演講喊「大家午安」　學生1反應超尷尬

外配霸占透天厝「5間改11房」　爽當二房東

女兒老師「1句話」難倒爸　神人給解答

即／龍山寺女廁驚見女屍　現場留2張紙條內容曝

金馬獎1強片資格不符提名遭砍

賈永婕兒慶生趴　驚見郭董打籃球

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

什麼台語只有老一輩講？　網推2字

資生堂千金披白紗炸出「35F渾圓雙球」　席開25桌甜嫁學弟老公！

更多

最夯影音

更多
男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援

男客上網咖開包廂沒帶證件　狂吼女店員...她淡定叫支援
Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

Jennie手機疑藏「18禁圖+猛男照」　歷任緋聞男友GD、Kai私照外流

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

投資客落難！帥過頭慘賠3億租屋八里　自曝：有錢也只開查某

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

兒昨車禍！婦急找目擊者 警護送「才知他過世多年」

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

小本本又來？熊熊曝遭女星「欉康」　曝她「身邊都有小嘍囉」嗆：妖怪圖鑑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面