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蘇貞昌曾要國防預算達GDP 3％　江啟臣：扣除特別預算僅1.7％

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委江啟臣今（4日）質詢行政院長蘇貞昌，指國防預算若扣除特別預算，GDP的佔比僅1.7％，但蘇貞昌2013年當任民進黨主席時，卻主張國防預算應盡速恢復到GDP 3％的水準。江啟臣說，國防預算不該老是用特別預算當藉口，該編多少就編多少，才能知道國防目前處境跟缺口。

蘇貞昌4日赴立法院進行112年度中央政府總預算案報告並備質詢。江啟臣質詢時指出，政府說，明年4151億元國防經費佔總預算比例是歷史新高，但實際上是五年最低，佔總預算的比例是15.3％，108年度是17％、109度是16.9％、110年度是16.3％，如果加計特別預算才有5863億元，但不可能每一年都編國防特別預算。

江啟臣又指，國防公務預算佔GDP比例只有1.7％，加上特別預算才達GDP的2.43％。但蘇貞昌說：「這本來就應該加起來算啊。」

不過江啟臣也表示，109年度以前都沒有加總；過去最高是98年度，曾達到3％，接著逐年下降，並於106年度首次下探2％，而109度回復到2％，是因為加總特別預算，包括F-16V戰機的預算。

對於到底國防預算要佔GDP多少？蘇貞昌回應，就是依照國力、國防需要，目前我方有能力也有需要增加，也爭取到很多軍備，所以編列特別預算購買。

被問一般國防預算要多少才合理？蘇貞昌則說，應該有適當能夠反映國家的需要，不是一個死的數字。但江啟臣打岔表示，2013年蘇貞昌身為民進黨主席，當時主張國防預算應盡速恢復到GDP 3％的水準，現在執政了，如果沒有特別預算，連2％都不到。

江啟臣說，每一個單位都有特殊性，但國防預算不該老是用特別預算當藉口，該編多少就編多少，才能知道國防目前處境跟缺口，以及未來須達到的目標是什麼。

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關鍵字：

蘇貞昌江啟臣國防預算GDP

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