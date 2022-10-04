為退撫金槓上！藍委4度打斷質詢　馮世寬動怒：退輔會不接受你的要求！

▲行政院長蘇貞昌安撫退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍委呂玉玲4日在立法院質詢時表示，自己接到民眾陳情，年金改革後退撫基金應該是免扣稅，但退輔會依然扣稅，影響1萬200多人、扣走近3億金額，應立刻退回多扣稅金，質詢期間呂玉玲多次打斷退輔會主委馮世寬談話，馮世寬也明顯動怒，他指著呂玉玲痛批，「退輔會不接受你這樣的要求，退輔會盡責盡力，沒有不去爭取！不要用你這種態度對退輔會講話！」

呂玉玲表示，有民眾陳情，年金改革後退撫基金應該是免扣稅，但退輔會卻依然扣稅，影響1萬200多人、扣走近3億金額，財政部有發令退休金免扣所得稅，「退輔會是公文看不懂還是怎麼樣？財政部也函示了，趕快把錢還人家吧！一萬多人耶！退休國軍的權益！退輔會都知道，卻說電腦要升級、名單要開出來才可以退稅。」

對此，財政部回應，退輔會這部分目前是先課稅，課了以後再退補，而呂玉玲痛批，難道公文看不懂嗎？就是依法不用課稅。此時呂玉玲也請退輔會主委馮世寬上台。

呂玉玲詢問馮世寬是否知情，馮世寬則表示知道，但想繼續回應時被呂玉玲打斷，呂數度強調馮世寬應該咎責，且該情況已延宕了四年，期間馮世寬多次想回應，但僅僅說出「退輔會···」三字後就被打斷，馮也無奈嘆了一口氣，直到呂玉玲第四次打斷，馮世寬也明顯上了火氣。

馮世寬提高分貝，指著呂玉玲痛斥，「退輔會不接受你這樣的要求，退輔會盡責盡力，沒有不去爭取！不要用你這種態度對退輔會講話，我站在所有退輔會人員的立場，你講的是不對的！」，蘇貞昌則在一旁拍肩試圖安撫馮世寬。

而呂玉玲此時態度也轉為緩和，呂表示，自己是為國軍退輔會成員爭取權益，「我知道主委很有擔當，告訴你是希望回去請他們加快腳步，趕快造出名冊，讓財政部10月底退回溢收的稅金，不然馬上5月份又要再扣所得稅了。」馮世寬則表示，這個建議自己接受。

對此，財政部表示，金額上是時機點的問題，先課稅之後再退稅，會再回去了解相關問題。蘇貞昌則回應，該退的就早早退人家，事關這麼多退伍弟兄的權益，「次長在這裡，也請他回去了解。」