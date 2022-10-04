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國民黨轟蔡適應與黑道關係密切　質疑：遲遲不提告難道是默認？

▲▼國民黨召開基隆不要「黑」暗騎「適」！淘汰黑道立委、拒絕暗黑市長記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨召開基隆不要「黑」暗騎「適」！淘汰黑道立委、拒絕暗黑市長記者會。（圖／國民黨提供）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨基隆市長候選人蔡適應日前遭起底，其親信家族在蔡適應任職立法委員期間，不斷得標上億元自來水相關工程標案外，又被爆料競辦助理有黑道背景，疑似施壓國防部賤賣土地圖利黑道，引發外界熱議。國民黨4日召開記者會，文傳會副主委王鴻薇開嗆，「蔡適應面對種種爆料卻遲遲不敢提告，難道是默認一切？」

國民黨4日召開記者會，王鴻微表示，原本以為競辦助理是黑道大哥已經很離譜了，沒料到還被踢爆蔡適應利用立法委員職權，疑似去施壓國防部賤賣國土，「這麼恰巧買到這個土地的，又是跟黑道助理有淵源，又是天道盟太陽會，天底下怎麼會有這麼巧的事情？」

王鴻薇痛批，蔡適應基隆服務處的所在地儼然就是他的企業總部，二樓當服務處，四樓是黑道助理公司，五樓是不斷承攬上億工程標案的服務團隊親信的公司。此外，蔡適應二樓服務處的所有權人，就是睿森營造，睿森營造的負責人恰巧就是天道盟太陽會的大哥陳清源，就是蔡適應的助理。

王鴻薇質疑，「蔡適應面對種種爆料卻遲遲不敢提告，難道是默認一切？」，更喊話蔡適應「出來打球，自己出來說明清楚，絕不能讓基隆市的未來受到黑道操縱！」

新北市議員參選人黃心華也砲轟，蔡適應就是「黑暗騎適」，按照民進黨質疑國民黨基隆市長參選人謝國樑的標準，蔡適應是不是該拿出這六年房租的匯款單據來證明自己的清白？蔡適應面對外界質疑他施壓國防部圖利黑道一案，始終避重就輕、模糊焦點，把鍋都推給新北市政府。

黃心華表示，該起標售案，無論是2016年內政部都市計畫委員會將土地開發主體，由國防部政治作戰局改為土地所有權人，或是2016年11月30日國防部報院核定辦理標售、2019年至2021年招標5次流標，直到今年4月第6次公開標售才以9億2680萬元標脫等，主責機關不是國防部就是內政部，「請問新北市政府管得到中央的國防部或內政部嗎？」呼籲蔡適應出面對外說明解釋。

針對國民黨質疑，蔡適應4日上午出席「北北基桃聯合交通政策記者會」時回應，謝國樑面對媒體的報導及他的質疑感到害怕，所以透過各式各樣的方式抹黑他，但無法迴避的事實是，謝國樑為何會有那麼多的境外公司，這是國人和市民關心的議題，謝國樑卻從8月到現在都還沒說明。

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