驚！萬聖節限定「眼球比薩」來了　芝麻湯圓尬蒜頭雞太獵奇

▲萬聖節限定「眼球比薩」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搞怪無極限！人氣速食品牌「必勝客」搶先推出萬聖節限定「眼球比薩」了，整個比薩擺上10顆超逼真眼球，驚悚氛圍感滿分，口味部分則特意選用芝麻湯圓搭配蒜頭蛤蜊雞，打造獵奇美味，即日起搶先於APP開放下單搶開箱，10月11日全門市限時、限量開賣。

▲芝麻湯圓搭配蒜頭雞口味超台。

必勝客萬聖節限定「Eye吃鬼湯圓蒜頭雞比薩」來了，特意在比薩上頭點綴以芝麻白玉湯圓扮成的10顆超逼真眼球，創意十足，再加上特調黑凱薩醬，更添應景氛圍，口味部分採用蒜蓉醬油作為底醬，集合蒜頭雞、蛤蜊等餡料，大口咬下不僅能先吃到熱呼呼的芝麻爆漿內餡，還有濃濃莫札瑞拉起司，接著再來一口雞肉，每一口都能吃到豐富滋味，即日起至10月10日於APP搶先開賣，10月11日於全門市上市，數量有限、售完為止。

▲「拿坡里x老干媽」最新聯名「老干媽風味雞肉披薩」開吃。

另，拿坡里近日也跨界找來「老干媽」首度聯名，推出超狂「老干媽風味雞肉披薩」，特意選用老干媽特調獨門醬料搭配唐揚雞塊，再放進洋蔥、青椒等配料，大口咬下可是吃得到爽脆又帶有椒麻尾韻的罪惡滋味，且來店外帶大、小披薩還可享有原價打86折、8折等限定優惠，把握機會衝嚐鮮。

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