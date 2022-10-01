看網路文章自製「減肥汁」　她冰3天後再喝「中毒缺氧」險喪命

▲女子喝了自製的「減肥汁」，結果中毒缺氧。（圖／達志／示意圖）



記者蔡紹堅／綜合報導

浙江杭州30歲女子佳佳為了減肥，把西洋芹和黃瓜打成了「減肥汁」，但沒想到3天後她把蔬菜汁從冰箱拿出來飲用後，竟然呼吸困難、嚴重缺氧，就醫後被發現是「亞硝酸鹽中毒」，經過洗胃、吸氧等一系列治療後才終於脫離險境。

根據陸媒報導，佳佳中秋節吃了太多月餅，體重上升了不少，依照閨蜜分享的「兩種食材打成汁，每天喝一杯，減脂刮油喝出小蠻腰」網路文章，把西洋芹根黃瓜打成了混合蔬菜汁來喝。

佳佳表示，喝了一大杯自製的蔬菜汁之後，她覺得非常過癮，還特別發了照片跟朋友分享。不過，由於蔬菜汁的份量太多，沒辦法一天喝完，所以佳佳把剩下的另一半放進了冰箱冷藏，想說下次再喝。

3天之後，佳佳吃晚飯的時候從冰箱拿出了蔬菜汁，並且一口氣全部喝光。結果，喝完蔬菜汁沒多久，佳佳開始感覺呼吸困難，嚇得趕快就醫，「我感覺喉嚨發緊，像是被掐住脖子一樣，喘不上氣！」

醫院檢查過後發現，佳佳的血氧濃度已經降至80%，遠遠低於正常值95%，是非常嚴重的缺氧，而這一切的禍首，就是那瓶「減肥汁」。

幸好，經過吸氧、洗胃、倒瀉以及脫毒治療之後，佳佳已經脫離險境，症狀好轉，平安出院。

醫師解釋，蔬菜汁是很健康的食品，但許多蔬菜裡面本來就有一定量的硝酸鹽，榨成汁之後若放置太久，就會在細菌的作用下轉化為亞硝酸鹽，尤其是在隔夜之後，「在冰箱裡面放3天可能已經變質，有可能導致中毒。」

醫師強調，蔬菜之一定要現榨現喝，「亞硝酸鹽是劇毒物質，會將血液中攜帶氧氣的低鐵血紅蛋白氧化成高鐵血紅蛋白，令其無法攜帶氧氣，導致組織缺氧，而且中毒潛伏期只有1到3ㄍ個小時，成人攝取0.2至0.5公克就可能中毒，3公克就會致死。」

醫師還說，過去常常會接到吃剩菜剩飯、未醃製好的泡菜、鹹菜導致亞硝酸鹽中毒的案例，但近幾年情況已經少了很多，可偶爾還是會遇到。