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社會 社會焦點 保障人權

妻遭91歲三寶撞死「毀掉雙腳」　夫求葬儀社修復：花多少我都願意

記者柯沛辰／綜合報導

桃園91歲李姓老翁1日下午因倒車操作不當，踩油門撞死正帶著兒子逛街的鄧姓媽媽，釀成1死5傷慘劇。死者丈夫悲憤表示，老翁駕照早被註銷，有3次肇事紀錄，卻不聽勸告執意開車上路，不僅害死一位母親，更讓13歲孩子眼睜睜目睹悲劇，如今妻子下半身受損嚴重，連殯儀館專業人員都無法縫合，讓他悲慟得難以入眠。

警方調查，李翁今年2月就因高齡註銷駕照，卻不聽家人勸告，在1日傍晚5點22分駕駛20多年老車外出，不料行經龜山區文化三路，不明原因猛踩油門倒車急駛約200公尺，先在文化三路與文化二路52巷口撞擊行人鄧女、蔡男（13歲）、賴女（39歲）、鄭男（56歲）及2名機車騎士（陳男、林男），最後撞上路樹才停下。

▲91歲李姓老翁駕車失控沿路倒車疾駛。（圖／龜山警分局提供）

▲91歲李姓老翁沿路倒車疾駛，嚇壞一旁用路人。（圖／龜山警分局提供）

李翁到案後供稱，不記得事發經過了，訊後依過失致死罪送辦，被檢方諭令3萬元交保。李翁女兒則表示，不清楚父親當時要去哪裡，但有勸他別再開車出門。

根據《三立新聞網》報導，鄧女丈夫表示，警方查出李翁之前就有多次肇事紀錄，都沒撞到人，這次撞死1人、造成5人受傷，態度卻相當消極，應該到靈堂向妻子下跪。

▲▼一直到撞上商家前路樹才停住，現場一片零亂。（圖／龜山警分局提供）

▲李翁一路倒車撞擊數人，直到撞上商家前路樹才停住，現場一片零亂。（圖／龜山警分局提供）

鄧女丈夫透露，妻子下半身受創嚴重，連大動脈都清晰可見，所以他曾告訴葬儀社人員，只要能縫合並恢復妻子的雙腳，無論花多少錢他都願意，但最終仍無法如願，讓他悲憤交加、難以入睡。

據了解，死者鄧女38歲才如願產下家中獨子，一家三口感情和睦，事發前母子倆正在藥妝店前選購商品時，不料卻被突如其來的車子倒車撞上，導致她下半身受創嚴重不治，13歲兒子則是幸運僅有手部、頭部擦傷，並無大礙。

至於詳細肇事原因，尚待檢警進一步釐清。

▼李翁途中撞上4位行人及2部正在停等紅燈的機車。（圖／龜山警分局提供，下同）

▲撞上4位行人及停等紅燈2部機車。（圖／龜山警分局提供）

▲▼一直到撞上商家前路樹才停住，現場一片零亂。（圖／龜山警分局提供）

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