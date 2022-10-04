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美股反彈收盤大漲！　 道瓊勁揚逾760點

▲▼美股交易員,紐約證交所,紐約證券交易所。（資料照／達志影像／美聯社）

▲美股勁揚。（資料照／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約3日綜合外電報導

由於美國公債殖利率回落，緩解了部分重創市場的壓力，使華爾街股市今天回神反彈，4大指數全面收漲，其中道瓊指數勁揚700多點。

道瓊工業指數大漲765.38點或2.66%，收29490.89點。

標準普爾指數揚升92.81點或2.59%，收3678.43點。

那斯達克指數勁揚239.81點或2.27%，收10815.43點。

費城半導體指數上漲86.62點或3.76%，收2393.32點。

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