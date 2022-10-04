美股反彈收盤大漲！　 道瓊勁揚逾760點

通膨疑慮加深、俄烏戰爭惡化等多種因素影響下，美股遭遇自2002年以來最差9月，不過隨著美國10年期公債殖利率回落，美股10月首日交易日4大指數全數高開，道瓊盤初漲逾610.88點，漲幅超過2％，其他標普500、納斯達克、費城半導體也有超過1％漲幅。