20歲王牌AV女優突宣布引退！　達人曝「暗黑內幕」

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20歲王牌AV女優小倉七海宣布引退！　一劍浣春秋曝「暗黑內幕」

▲出道僅1年，被認為是S1王牌接班人的20歲AV女優小倉七海突宣布引退。（圖／攝自小倉七海推特）

▲出道僅1年，被認為是S1王牌接班人的20歲AV女優小倉七海突宣布引退。（圖／攝自小倉七海推特）

記者張鈜閔／綜合報導

日本AV界震撼彈！出道1年，年僅20歲的明星女優小倉七海日前在推特上宣布引退，突如其來的消息讓粉絲們都措手不及，不少網友紛紛猜測跟日本近來通過的「新法」有關，小倉七海也PO出親筆信說明原因。

小倉七海10月1日在推特PO出親筆信宣布引退，表示因為近幾個月都沒有攝影工作，加上AV新法通過對未來的不確定性，搞到自己身心俱疲，甚至還得去醫院看醫生，決定從AV界引退，但也表示未來會繼續從事演藝工作，將用新名「ほしののの」重新出發，小倉七海的推特10月底後就不再使用。

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▲小倉七海親筆信。（圖／攝自小倉七海推特）

▲小倉七海親筆信。（圖／攝自小倉七海推特）

AV達人一劍浣春秋也在部落格「Play no.1」中發文驚嘆「真的是嚇得我屁滾尿流失了神」，表示小倉七海是片商S1主力新秀、近期的宣傳主力，卻在沒預兆的情況下宣布引退，透露「S1搞不好也是看了推特才知道小倉七海不玩了」，雖然小倉七海的引退理由是健康因素，以及新法通過，但他認為可能跟「經紀公司」比較有關，表示小倉的經紀公司「Life Promotion」內部極為不穩定，最近甚至因為「犯了大條錯誤」被調查中，所以小倉極有可能是「先跳船和事務所切割」，並猜測未來可能會有其他公司去接觸她。

不少網友得知消息後也直呼不捨，有人表示「近期S1最喜歡的...」、「真假！！！S1力捧的欸」、「目前最愛的 幹幹幹 哭了」、「本來是S1力捧的王牌接班人 太可惜了...」、「太快了吧 很喜歡她」

▲小倉七海被視為S1王牌接班人，卻在無預警下突然宣布引退，讓粉絲相當驚訝。（圖／攝自小倉七海推特）

▲小倉七海被視為S1王牌接班人，卻在無預警下突然宣布引退，讓粉絲相當驚訝。（圖／攝自小倉七海推特）

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