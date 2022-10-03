諾貝爾獎本週揭曉　日網預測翁啟惠是化學獎熱門人選

▲前中研院院長翁啟惠被預測是本屆諾貝爾化學獎熱門人選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊惠琪／台北報導

諾貝爾獎今（3日）起陸續公布各得獎人名單，根據日本最大的化學學術新聞網站「Chem-Station」列出今年諾貝爾化學獎可能的獲獎名單，前中研院院長、美國Scripps研究院講座教授翁啟惠被預測為熱門人選之一，也是預測名單中，唯一的台灣人。

諾貝爾獎從今（3日）起到7日，將陸續公布醫學獎、物理獎、化學獎、文學獎、和平獎等獲獎人名單，各學術領域網站近日都列出可能的獲獎名單。

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日本知名化學學術新聞網站「Chem-Station」列出今年諾貝爾化學獎可能的獲獎名單，從有機化學、無機化學、分析化學、生物化學、物理化學等領域選出79名熱門人選，其中有機化學領域預測名單，包括來自台灣的翁啟惠。

中研院表示，翁啟惠長年致力於化學生物及醣分子的科學研究，是全球首位發展多醣體自動化合成、以酵素方法量產醣分子及醣蛋白的科學家，他也持續將醣科學應用於癌症疫苗、醣晶片、醣探針、對抗病毒及細菌藥物研究。

翁啟惠曾在2014年獲得沃爾夫化學獎，2015年獲英國皇家化學會羅賓遜獎，當時就被外界看好有機會獲得諾貝爾化學獎，但受到浩鼎案影響，後來司法還給翁啟惠清白，也持續在學術領域發揮所長；去年翁啟惠再獲威爾許化學獎，這也是台灣首位獲獎學者，今年3月獲頒美國化學家協會的「化學先驅獎」，上述獎項都被視為諾貝爾獎的前哨站，外界也看好翁啟惠有機會獲得諾貝爾化學獎。

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