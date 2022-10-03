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【廣編】全面攻「餡」味蕾！全家滿餡麵包再升級　韓式辣醬鮪魚新登場

「全家」滿餡麵包再升級　韓式辣醬鮪魚滿餡麵包登場（圖／業者提供）

▲雖然有著尼爾森統計，滿餡麵包不論從內餡口味、內餡份量及整體麵包份量來看，都有高分的消費者滿意度，但為了更精進商品，且聽取消費者的建議，全家嘗試找出提升滿餡麵包「體驗食感」與「口感」的作法，因此啟動了升級版計畫。

【廣編特輯】

圖、文／全家便利商店提供

撕開包裝，撲鼻而來的不只有麵包香，還有香濃餡料味令人食指大動。而咬下去的那一口，更能品嚐到豐富而不膩口的內餡讓人感到滿足，這是全家便利商店新升級的滿餡麵包。「我們聽到消費者的聲音，重新調整作法讓餡料增加至少10%，」台灣全家鮮食OMO整合部部長黃正田如是說到。

2021年，台灣全家觀察到日本市場有款叫「Koppe-pan」的麵包，以簡單的鵝蛋外型夾入不同口味內餡，不僅是當地民眾相當日常的飲食選擇，更是超商長年熱賣商品，這也讓台灣全家看見了市場契機，希望能引進差異化商品與台灣消費者分享。

黃正田透露這回全家透過產線技術優化，找出更適切的製作流程標準，讓生產過程餡料的塗抹能更精準、更均勻，讓消費者口口都能搭配麵包吃到美味餡料，也才創造出最終整體餡料至少提升10%的新版本；而餡料的選用也多來自台灣產地，包括大納言紅豆、雲林花生、屏東檸檬等，以最優質的選料為消費者帶來最佳口感，同時也在抹醬上下功夫，創造出更有層次的味蕾，讓每一口不只滿餡、更充滿驚喜。

升級後的滿餡麵包也同步推出全新鹹口味「韓式辣醬鮪魚滿餡麵包」，用柔軟麵包體搭配特調韓式辣醬及鮪魚、洋蔥、黑胡椒拌入馬鈴薯，創造出甜辣濃郁層次豐富，完美呈現出道地韓式口味，也讓滿餡麵包不再只是甜餡口味。而黃正田與池內晴彥兩人不約而同都推薦深焙花生滿餡麵包，認為有花生顆粒的口感增添了嚼勁，且不甜膩的醬料相當適合作為午茶點心食用。
 

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全家便利商店滿餡麵包韓式辣醬鮪魚

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