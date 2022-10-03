老公過世1年又遭詐騙　台中婦酒後失控咆哮...警這舉動令人動容

▲台中一婦人的老公離世，她找不到傾訴，酒後大聲咆哮，還好暖警安撫解心仇。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市61歲賴姓婦人老公去年病逝，當天剛好亡夫「對年」，兒子外出訪友，獨居的她上網買減肥藥無效懷疑遭到詐騙，賴女無人傾訴，對人生頓失希望，日前藉酒澆仇，情緒激動，連員警到場都被大聲咆哮、怒丟手機，暖警仍不願放棄耐心安撫，雙手一直被賴婦緊握著，員警楊勝傑貼心的說，「當作自己兒子的手摸吧、讓他知道媽媽還一直愛著他」，溫馨舉動相當催淚。

大雅警分局潭北派出所獲報，自稱遭到詐騙，但電話中婦人情緒不穩、含糊其詞，立即派遣巡邏員警黃笙嘉、楊勝傑前往處理。

警方到場後，賴姓婦人渾身酒氣、情緒激動，並不停地大聲咆哮、丟擲手機，經2員耐心安撫，賴婦這才卸下心房，跪坐於地放聲痛哭。

賴婦緊握著楊勝傑的雙手哭訴，丈夫去年離世，今天剛好是「對年」，她想找人他傾訴，小孩又不在家，更氣人的是，她花了數千元上網買減肥藥無效，覺得遭詐騙，頓時感到人生一團糟，心情愁悶。

楊員先賴女情緒激動，擔心發生不測，不敢離開，就傾聽賴女述說心事，「妳把我的手當成兒子的在摸吧、如同媽媽在兒子小時候摸他、親他一樣，讓他知道媽媽還是一直愛著他」，後來順利聯絡上家人回家安撫，暖警舉動，令人感動又催淚。