王鴻薇喊「老公愛我愛得要死」　洪秀柱想到那年換柱很受傷

▲國民黨台北市議員王鴻薇（左）日前與資深媒體人周玉蔻於北檢前大吵。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

資深媒體人周玉蔻因指控前中國小姐張淑娟為國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞的女主角而挨告，現身北檢想道歉，卻與委託到場的國民黨台北市議員王鴻薇唇槍舌戰，引發關注。王鴻薇2日舉行募款餐會，前國民黨主席洪秀柱上台為她抱不平，但也說聽到她講「我老公愛我愛得要死」很受傷，感嘆如果當年自己身旁有一個這樣愛護支持自己的人，選總統時就不會被換掉了。

周玉蔻因被告現身北檢想向張淑娟鞠躬道歉，站在一旁的王鴻薇出言開酸，周玉蔻則攻擊，「妳老公吃了10幾年的軟飯」，王鴻薇則反嗆，「我老公愛我愛得要死，妳羨慕嗎？妳忌妒嗎？」互相叫罵長達約10分鐘。

王鴻薇表示，自己的募款餐會，洪秀柱現身支持，致詞時談到這起風波相當不滿，批評周玉蔻怎麼可以說她的老公吃軟飯，「她見證我先生如何在我身旁支持愛護我，不過柱姐也直言，聽到我說『我老公愛我愛得要死』，她也覺得很受傷，因為在她身旁就少了一個這樣愛護支持她的人，否則她選總統就不會被換掉了。」

除了洪秀柱，前高雄市長韓國瑜、立委高金素梅等人也出席餐會。王鴻薇表示，久未出江湖的韓國瑜，終究是人氣王，主持人一喊出來賓韓國瑜，大家就立馬尋找韓國瑜找他拍照，他也很給面子，餐會尚未開始就到現場，而她則請對方幫忙拍賣一罈「韓國瑜酒」而且有親筆簽名，最後以20萬元賣出。