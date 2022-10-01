「陳時中被周玉蔻搞掛了」　他預估：蔣萬安黃珊珊輸贏只在1、2萬票

▲蔣萬安、陳時中、黃珊珊。（圖／ETtoday資料照）

實習記者李密／台北報導

台北市長選戰日前因媒體人周玉蔻攻擊國民黨台北市長參選人蔣萬安身世、與議員王鴻薇在台北地檢署外正面交鋒，引發軒然大波。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉分析，民進黨參選人陳時中選情大受影響，「已經被周玉蔻搞掛了。」吳子嘉認為，陳時中現在的策略是擠到第二名，而蔣萬安、無黨籍參選人黃珊珊的輸贏差距可能就只有1、2萬票。

▲美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照／記者李毓康攝）

吳子嘉昨（30日）在「朱學恒的阿宅萬事通事務所」直播節目中表示，目前台北市選情蔣萬安領先沒有問題，大概是30%出頭，二、三名都差不多，大約在25%，黃珊珊大約25、26%左右，陳時中則是22、23%。吳子嘉認為陳時中民調不可能高，「已經被周玉蔻搞掛了。」

吳子嘉說，陳時中的弱點是疫苗政策、貪污腐敗，但蔣萬安、黃珊珊都沒有跟進追蹤這個議題，但只要緊咬疫苗議題，民進黨今年就會連敗。



吳子嘉分析，現在陳時中想要拼到第二名，上次國民黨參選人丁守中在台北市拿60萬票，蔣萬安一定要拿到70萬票才能贏，但沒有這種空間，因此只能跟黃珊珊或陳時中要。但萬一棄陳保黃，黃珊珊拚到60萬票，那蔣萬安、黃珊珊兩人的輸贏可能就只有1、2萬票。

吳子嘉認為，民進黨也希望擠到第二名，現在不斷用負面選舉、動員國家機器，但不會棄乾淨，蔣萬安選情也屬於脆弱的領先。但陳時中已經被周玉蔻搞死了，這才是問題所在。