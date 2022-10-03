最新民調：沈慧虹30.4%、高虹安27.3%　「戰學歷有殺傷力」

▲國民黨新竹市長參選人林耕仁、民進黨新竹市長參選人沈慧虹、民眾黨立委高虹安。（圖／合成圖）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長選舉倒數54天，民眾黨立委高虹安近期遭爆博士論文涉抄，但高反批抹黑。中華亞太菁英交流協會3日公布新竹市長最新民調，民進黨參選人沈慧虹支持率30.4%、高虹安27.3%、國民黨參選人林耕仁17.9%，沈及高的支持率差距超過抽樣誤差，但仍相當膠著。

根據最新民調，在支持率方面，沈慧虹支持率30.4%、高虹安27.3%、林耕仁17.9%，其中在「一定會投票」的選民當中，沈慧虹以33.5%小幅領先高虹安的30.4%，而林耕仁仍舊以19.2%敬陪末座；另在看好度方面，高虹安以35.8%領先沈慧虹的24.5%。

▼中華亞太菁英交流協公布新竹市長選舉民調。（圖／中華亞太菁英交流協會提供，下圖同）

中華亞太菁英交流協會指出，高虹安的支持度看似緊追沈慧虹，卻有隱憂，因為從投票意願來看，「可能會投」的選民中，沈慧虹以35.4%領先高虹安22.9%，而表示「不會去投」者當中，高虹安支持率24%，超過沈慧虹10.1%、林耕仁13.4%的總和，顯見「戰學歷」爭議確實對高虹安的選情產生一定程度的殺傷力。

中華亞太菁英交流協會表示，有鑑於高虹安「戰學歷」的發言有高達47.7%的民眾認為不適當、而只有18.2%的民眾認為適當，且在後續衍生的「資策會公費念博士」爭議還在延燒之際，若未能即時有效危機處理，恐怕越隨著選舉逼近，高虹安的看好度也出現下滑趨勢，沈慧虹反後勢看漲。

本次民調訪問於2022年9月28日至9月29日進行訪問，此次成功訪問1018位20歲以上有投票權的新竹市民眾，以新竹市住宅電話為母體，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.07%，此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。