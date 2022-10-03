國門開放還不包括「中港澳」　故宮：觀光客結構可能改變

▲故宮認為，國外觀光客結構會改變，將觀察並做出不同策略。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林育綾／台北報導

行政院宣布入境「0+7」10月13日上路，並取消禁團令，但尚未包括中港澳旅客。而故宮連續3年受到疫情影響，參觀人數和收益都雪崩式滑落，國門開放後如何增加觀光客也備受期待。故宮院長吳密察表示，過去故宮觀光人潮佔第一位仍是中國大陸，因此第4季雖開放邊境，但觀光客結構應會改變，還要繼續觀察。

故宮受到疫情影響，參觀人數驟降近8成，北院去年參觀人數甚至不到50萬人。不過入境「0+7」即將上路，國門朝向正常開放，立法院今日邀請國立故宮博物院院長吳密察列席就「國境開放後故宮博物院應如何延攬國外觀光客」進行專題報告，並備質詢。

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其中立委張廖萬堅提到，10月的解封還沒開放中國、香港、澳門旅客，故宮延攬國外觀光客的策略除了放在日本、韓國，也應重視東南亞國家，這些國家的觀光潛力也不容小覷。

立委賴品妤也說，故宮官網語言應該更多元，更友善這些離我們很近的國際旅客，像是很多東南亞國家旅客足跡都在北部，因此要求故宮在這部分於一個月內提出計畫說明。

▲立委提到，10月的解封還沒開放中港澳，故宮的策略應重視東南亞國家。（圖／記者林育綾攝）

另立委黃國書也提到，故宮應該有更積極的作為，尤其新故宮計畫預算高達100億，目前也已經上路了；但110年故宮的收益才53億，期望新故宮計畫不會成為賠本計畫。

吳密察表示，確實在短期之內，還不敢對國外觀光客人潮大幅增加有太大的期待，因為過去故宮的外國觀光客結構中，佔第一位仍是中國大陸，如今觀光客結構應該會改變，故宮也將觀察第4季的情形。

吳密察也說明，在國際的行銷宣傳上，故宮除了持續積極參加國際旅展，也會評估再度跟國內的博物館做聯合行銷，像之前推出的「愛台灣博物館卡」就是類似作為，這張卡本來就是針對外國觀光客為主力行銷，但當時疫情影響，因此暫時停止發售；如今會觀察第4季邊境解封的情況，評估重啟販售的可能。

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