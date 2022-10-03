故宮拼國門開放觀光潮！林奕華批「不務正業」：變成旅遊附帶品

▲國門即將開放，故宮也期望今年第四季能拼外國觀光人潮。（圖／記者姜國輝攝）



記者林育綾／台北報導

國門朝向解封開放，而國立故宮博物院也期望在今年第4季能增加外國觀光客人潮，不過今（3）日立法委員林奕華質詢表示，故宮彷彿變成「旅遊附帶品」，在行銷宣傳策略上都以觀光套票、文創商品等為主，看不到在展覽、內容核心上如何做，國慶也主打南院看煙火，批故宮有點「不務正業」。而故宮院長吳密察也回應，在社群上都會做推廣。

故宮受到疫情影響，參觀人數驟降近8成，北院去年整年參觀人數甚至不到50萬人。而行政院日前宣布入境「0+7」將於10月13日上路，邊境朝向正常解封開放，立法院今日邀請國立故宮博物院院長吳密察列席就「國境開放後故宮博物院應如何延攬國外觀光客」進行專題報告，並備質詢。

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▲立委林奕華批故宮有點「不務正業」。（圖／記者林育綾攝）



不過立委林奕華質詢表示，從院長提出的專案報告中，看到宣傳上都以觀光套票、文創商品等為主，感覺故宮變成「旅遊的附帶品」，看不到故宮在本身的展覽內容上，打算怎麼宣傳吸引國外觀光客。

林奕華也說，包括今年國慶煙火將在故宮南院施放，南院的焦點也都放在看煙火、看水舞無人機這些噱頭上，故宮的核心似乎看不到，批故宮有點「不務正業」。

吳密察回應，其實故宮的展覽都一定會提前規劃，在社群上也一直都有在做推廣，每年第4季也會推出重磅展覽。但林奕華也說，這樣的報告她認為不及格，也做得不夠，故宮的主體性似乎不見了，她認為故宮應該多著重在如何用內容來吸引國外觀光客、如何對他們傳達，要求故宮針對這方面再補報告；另外煙火這方面，安全也非常重要。

▲國立故宮博物院院長吳密察。（圖／記者林育綾攝）