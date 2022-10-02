諾貝爾獎倒數！5大Q＆A一次看：提名過程竟要「保密50年」

▲諾貝爾獎創立至今已121年。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

諾貝爾獎即將於10月3日正式登場，預計在8天內依序頒發生理學與醫學獎、物理獎、化學獎、文學獎、和平獎以及經濟學獎等6個獎項，每個獎項的獲獎者皆可獲得1000萬瑞典克朗（約新台幣2870萬元）的獎金。而諾貝爾獎成立多年，接下來將帶您了解有關於諾貝爾獎的5大Q&A。

▲2022年諾貝爾獎即將於10月3日登場。（圖／達志影像／美聯社）



是誰創造了諾貝爾獎？

出生於1833年的瑞典化學家阿佛列諾貝爾靠著設計炸藥等軍工製造累積巨大財富，然而由於他終生未婚，膝下無子，兄弟也早他一步離世，且主張和平主義的他，對於自己改良的炸藥被用於戰爭感到痛心，因此立下遺囑，將自己的遺產變作基金，成立諾貝爾獎，並用遺產每年的利息當作獎金，鼓勵那些為人類做出卓越貢獻的人。

諾貝爾1896年離世，而諾貝爾獎則在他逝世5年後的1901年正式創立，並設立物理學獎、化學獎、生理學與醫學獎、文學獎以及和平獎等5個獎項。

瑞典政府1968年出資增設瑞典銀行經濟學獎，通稱為「諾貝爾經濟學獎」，儘管與上述5個獎項統稱為諾貝爾獎，但實際上並非諾貝爾遺囑中捐助的獎項。而在1901年至2021年間，諾貝爾獎與經濟學獎一共頒發了609次。

誰會知道候選名單與得獎者？

諾貝爾基金會明文規定，所有相關人士應對候選名單嚴格保密50年，包含評審也不可以在50年內談論評審過程與結果。

誰可以成為提名人？

全世界有成千上萬的人有資格替他人提名，包含大學教授、國會議員、前諾貝爾獎得主等。諾貝爾委員會每年9月會向有資格提名的人發送邀請提名的信件，而該屆提名會在隔年2月截止。

諾貝爾獎與挪威的關係？

諾貝爾和平獎在挪威頒布，其餘獎項則會在瑞典頒發，這也是諾貝爾生前的決定。儘管具體原因不得而知，但有人猜測，是因為瑞典與挪威曾經結成聯盟，不過該聯盟已在1905年解散。

怎樣才能獲得諾貝爾獎？

科學家的成就往往要等上數十年才有機會獲得諾貝爾獎的認可，因為評審希望這些突破性的成就能夠經得住時間的考驗。不過這個評斷標準其實違背了諾貝爾的遺願，他在遺囑中寫道，要將獎項頒發給在前一年對人類做出巨大貢獻的人。

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