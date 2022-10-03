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大陸 大陸焦點 特派現場

2022諾貝爾獎將陸續揭曉　3大華裔科學家列熱門奪獎名單

▲加州史丹佛大學教授鮑哲南。（圖／CFP）

▲加州史丹佛大學教授鮑哲南。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

2022諾貝爾獎將於3日起陸續揭曉生理學與醫學獎、物理獎、化學獎、文學獎、和平獎以及經濟學獎等6個獎項獲獎名單。包括港中大醫學院分子生物學臨床專家盧煜明、神經科學家李文渝及化學工程師鮑哲南等3名華裔科學家，被列入本屆熱門奪獎名單中，引起外界關注。

▲美國賓州大學神經退行性疾病研究中心主任李文渝。（圖／翻攝百度百科）

▲美國賓州大學神經退行性疾病研究中心主任李文渝。（圖／翻攝百度百科）

《第一財經》報導，受新冠疫情影響，2020年和2021年的諾貝爾獎線下頒獎禮都被迫取消了，2022年的諾貝爾獎頒獎典禮有望回歸線下，並邀請前兩年的獲獎者參加。

值得注意的是，本屆奪獎熱門名單中有3名華裔傑出科學家或工程師，分別是甫奪下拉斯克醫學獎（Lasker Award）的港中大醫學院分子生物學臨床專家盧煜明、拿下2022引文桂冠獎（Clarivate Citation Laureates）的神經科學家李文渝及製造柔性「電子皮膚」半導體聚合物的化學工程師鮑哲南。

▲香港中文大學分子生物學臨床專家盧煜明。（圖／翻攝微博）

▲香港中文大學分子生物學臨床專家盧煜明。（圖／翻攝微博）

拉斯克醫學獎被稱為諾貝爾生理學或醫學獎的「風向球」。盧煜明發現一種使用孕婦血漿檢測胎兒DNA的無創檢測方法，用以檢測與唐氏症相關的特徵異常，這項發現顛覆篩查胎兒遺傳異常的臨床實踐，目前每年有數百萬人使用這種檢測方法。此外，盧煜明還基於此項原理設立一間公司，用於早期多癌的發現。

李文渝是賓州大學神經退行性疾病研究中心主任，她在9月獲得科睿唯安2022引文桂冠獎的生理學或醫學獎。李文渝在2006年的《科學》期刊上曾發表一篇論文稱，首次發現一種被稱為TDP43蛋白聚集在額顳葉痴呆（FTLD）和漸凍症（ALS）中的作用，這篇文章被引用超過4000次，她也因此獲得2020年度科學突破獎。

鮑哲南則是出生於南京的化工博士，被評選為美國國家工程院院士，目前為加州史丹佛大學教授。鮑哲南開創有機和聚合物電子材料的新型仿生應用，包括柔性「電子皮膚」等。這種技術有望在未來與人的神經系統聯繫在一起，製造出一種和人類皮膚功能類似的人造皮膚。
 

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