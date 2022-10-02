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兒子無照偷騎機車！媽將人「拉到往生室」：我怕要來這接你

病房,醫院,死亡。（圖／取自librestock網站）

▲女子抓到兒子無照偷騎車，於是將人拉到醫院的往生室外。（示意圖／翻攝librestock）

記者柯振中／綜合報導

近日發生無照駕駛車禍頻傳，相關議題再度被提出來討論。一名女子看到近期的貼文，瞬間十分感慨，某次兒子無照偷騎車，她發現以後，直接將人帶到醫院的往生室外面，語重心長地對兒子說「怕有一天我必須來這裡接你」，讓兒子痛改前非，還會幫忙教育年幼的弟弟妹妹。

這名女子在「爆廢公社」分享，她一共有2名兒子、2名女兒，全部的孩子在她的要求下，都是年滿20歲才去考駕照，會這樣規定並非她太嚴厲，而是孩子18歲時血氣方剛，個性、脾氣都十分衝動。

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某次她抓到大兒子未滿20歲偷騎車，她立即將人帶到醫院的往生室外，同時語重心長地說，「不是不讓你騎車，你的個性脾氣都很衝，如果我讓你騎車跟朋友出去，我怕有一天我必須來這裡接你。」

▼女子將無照騎車的小孩拉到醫院往生室外，語重心長地說「我怕有一天我必須來這裡接你」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲▼醫院。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

女子詢問兒子，是否有聽到往生室內的哭聲，「不是不讓你騎，我想等你個性、脾氣都穩重，你才自己去考駕照。但是你長大了，你自己去做決定，我們回家吧！」女子提到，從此以後兒子再也沒有偷騎車，還會幫忙管教年紀較小的弟弟、妹妹，讓她不禁感嘆，「我不敢說我有多會教育小孩。但是安全的事，我非常堅持。」

女子的教育經驗曝光，不少網友深以為然，在下方留言贊同，「謝謝您！以後我也會這樣帶我兒子們」、「就帶他們看一次車禍撞爛的屍體，震撼教育」、「母親很偉大，媽媽很會教小孩，保護小孩也讓父母可以更安心放心」、「原來還有往生室這招，記起來」、「媽媽妳教得很好，還有兒子也乖，有受教。」

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