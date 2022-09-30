16歲女「借車跑山」慘死北宜！生前IG貼文曝光　網友要他出來面對

▲周女生前曾在ig發文，說要借機車跑山，不料發生死亡車禍。（圖／記者陳雕文翻攝、翻攝自IG）

記者趙蔡州／綜合報導

新北一名16歲周姓少女30日上午騎著借來的機車，行經北宜路七段一處彎道時，不慎打滑自摔至對向車道，遭水泥預拌車輾過身亡。事後有網友在周女IG發現，周女事發前一天才在發文，表示想跑山練習「卡普」，想要借一輛機車使用，讓不少人要借車的車主出來面對。

死亡車禍發生後，有網友發現周女前一天才在IG發布限時動態，表示30日想要借一輛機車去跑山，指定車款並稱當天晚上就能還車，下一則動態她貼出一張自拍照說，已經借到機車了，她會騎魅力（Many）上山練習「卡普」（機車過彎時傾角壓車）。

▲周女聲稱借到機車，會騎魅力（Many）上山練習「卡普」。（圖／翻攝自當事人IG）

不久後，她又貼出與朋友的聊天截圖，她開玩笑說「你可以告訴我魅力怎麼跑山嗎，笑死」，朋友笑說「記得上山到坪林都走對向就好了，這樣比較符合魅力的特色」，她則在動態中寫下「超好笑有夠屁，我會先被撞死」，沒想到一語成讖，隔天發生打滑摔車事故，遭水泥預拌車輾過身亡。

▲周女在過彎處不明原因自摔到對向，遭水泥預拌車輾過，傷勢嚴重送醫不治。（圖／記者陳雕文翻攝）

借車消息經媒體報導後，不少網友看了紛紛說「那個男的怎麼沒跟著一起殉情」、「借車的要不小負責」、「當初不借車，就沒有這一切的事情，該負起責任冥婚娶她回家了」、「男友要不要出來面對」、「男友應該要再加一條，借給未成年人，導致意外死亡，同過失致人於死」。

警方調查，死者家住新店，事發時要騎車去坪林跑山，水泥車司機無酒駕，至於死者酒測值要等醫院抽血檢驗，目前會先針對借車給周女的張姓男子開罰6千至1萬2千元。

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