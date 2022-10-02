驚魂2分鐘畫面曝！手機噴落他竟跳軌搶救　回不去月台險淪肉泥

記者許宥孺／高雄報導

高雄火車站昨(1日)晚間有一名男子為了搶救掉落鐵道的手機，竟不顧危險跳軌，但救到了手機他卻上不來，最後是乘客合力拉他一把，才結束這場2分鐘驚魂。有網友將過程po網，現在警方透過監視器要找這名男子，將他依《鐵路法》送辦。

▲男子在月台邊狂奔，手機掉了出來。（圖／記者許宥孺翻攝）

有網友在「社會事新聞影音」社群po出一段12秒影片，並指出地點是在高雄火車站，影片中有人不明原因落軌，不少乘客目睹過程，全都探頭關注。

▲▼手機下秒噴進鐵軌，有熱心乘客提醒男子，不過他卻冒險跳軌搶救手機。（圖／記者許宥孺翻攝）

而現在監視器畫面也隨之曝光，案發當時是1日晚間9點56分，一名男子在高雄火車站1月台邊狂奔，不料，口袋裡的手機突然噴飛，當場摔進鐵道，不過男子渾然不知，而是有乘客提醒他，男子才轉頭回去找手機。

有乘客指出，手機疑似掉落到月台下的鐵道，男子確認後，竟坐在月台邊，隨後就往下跳進鐵軌，救到了手機後，男子試圖爬上月台，不過疑因高度過高，試了2次仍上不去，最後是有熱心乘客伸手拉他一把，眾人合力將男子救上來，否則若被進站火車撞擊輾過，恐成一身肉泥。

▲眾人合力將男子拉上月台。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

由於事發當時，警方沒有接獲報案，而是畫面被po到網路上後，警方發現有此事，由於男子的行為已觸犯《鐵路法》第57條第2項，「行人、車輛不得侵入鐵路路線、橋梁、隧道內及站區內非供公眾通行之處所」，警方便調閱監視器要追查這名男子，後續依同法70條1項移送，可處新臺幣1萬元以上5萬元以下罰鍰。