旅遊人潮狂湧天安門！　北京十一長假首日20萬人看升旗

記者任以芳／北京報導

今年大陸十一長假昨（1）日正式登場，各地考量疫情呼籲「就地放假」，還是無法阻止出遊興致。北京天安門廣場上午升旗典禮超過20萬多人觀禮。《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪天安門景區，今年周邊警力人力比往年節假日至少增加一倍以上，維安部署十分嚴密，全力維穩接下來即將召開二十大會議。

大陸十一長假多地倡導「就地過節」，很多遊客選擇本地游、周邊游是出遊熱門選擇，北京提前半個月多次呼籲「不出京、就地過節」。假期第一天，不少遊客前往天安門看升旗典禮，根據陸官媒《央視》新聞聯播報導指出，「超過20萬人觀禮升旗典禮。」

▲天安門廣場和城樓周邊到處都是排隊人潮 。（圖／記者任以芳攝）

《東森新媒體ETtoday》記者實際走訪天安門廣場，由於人潮眾多，車輛只能停在兩公里以外路邊，所有人必須以步行方式前往天安門周邊景區。相較前兩年疫情衝擊，今年十一長假首日人潮似乎恢復往日水平，整條長安大街兩側人行步道都是長長的人龍。

記者觀察發現，今年北京長安大安排的維安更加嚴格，人力部署比之前節假日人數增加一倍。沿路有大量武警站哨，還有公安和保安維持秩序，公安警車幾乎是三步一崗，五步一哨停靠在馬路邊。

一路走進天安門廣場大概一個多小時，沿途經過七、八個檢查哨口，大部分遊客都能正常通行，但記者也目睹便衣或公安隨時盤查可疑人物，要求查驗證件或隨身行李。沿路時常可見大批武警定期換哨，難得讓路過遊客拍照。

▼ 天安門周邊大批武警換哨。（圖／記者任以芳攝）

▲排隊安檢才能進入天安門核心區 。（圖／記者任以芳攝）

之後，記者跟隨人群到最後一個安檢哨，現場人潮分成四條長排隊伍，所有人必須查驗證件才能進入天安門廣場，但記者反而持有港澳台證件可直接通過，只要安檢行李就能進入核心區域。

進入天安廣場核心區，人潮一波波湧進，不少遊客放飛自我 ，直接席地而坐，拍照時直接把口罩拉下，甚至短暫讓自己鬆口氣。儘管周邊廣播不段放送「請配戴好口罩！」巡邏的公安也沒有嚴格要求人群，整體氣氛還算輕鬆。

相較2020、2021年疫情影響，北京十一長假出遊人潮緊縮，不如以往水平。今年2022年國慶節假期第一天，北京全市公園接待近百萬人次市民遊客，與去年同期相比增加3.6%（2021年95萬人次）。

▲天安門廣場不少遊客短暫脫下口罩鬆口氣。（圖／記者任以芳攝）

疫情邁入第三年，報復性旅遊是否持續？大陸「春秋旅遊」數據顯示，10月1日至7日期間，選擇上海本地游人次與去年同期相比增長200%。根據美團數據顯示，假期前一周，「本地游、周邊游」等關鍵詞搜索量環比暴漲440%，其中上海搜索量增幅明顯。

另外，城市近郊戶外旅遊也很熱門，根據「攜程」發佈的《2022年國慶預測報告》數字顯示，近期飛盤、皮划艇、騎行一日游產品的搜索熱度分別增長50%、74%和80%。各種秋收類產品，如挖藕，割水稻，捉魚等秋季體驗產品，國慶訂單量同比去年提升20%以上。

為了挽回失去人潮，知名景區張家界大峽谷、七星山，福建武夷山、山東嶗山等也發佈免門票政策，並持續到今年12月31日，與往年相比，今年許多景區優惠政策是「前所未有」。

▼ 北京十一長假出現報復性在地旅遊。（圖／記者任以芳攝）