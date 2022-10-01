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大陸 大陸焦點 特派現場

「露鳥軍團」跑進漁市場　大媽狂看重播：個個都大條XX！

▲▼「露鳥軍團」跑進漁市場　大媽驚呆：個個都大條XX！。（圖／翻攝推特）

▲大群露鳥裸男被監視器拍下。（圖／翻攝推特）

文／香港01

「露鳥兵團」入侵香港？昨（30日）網上突然流傳兩條短片，20名全身赤裸的肌肉男在香港一處漁市場橫街窄巷奔跑，毫無吝嗇展示胯下雄風，雖然來去如風，但這熾熱的裸風卻令大媽回味無窮，翻看閉路電視忍不住評頭品足：「係我睇得清啊，全部睇晒」（我看得很清楚啊，全部看完）。由於片段顯示有兩名手持相機及攝錄機的人員隨行，懷疑這班壯男參與拍攝節目。

該短片攝錄時間為上月22日，即上周四凌晨約零時38分，第一條短片中，至少20名年約30至40歲的裸男，在一個擺滿魚箱及濕漉漉的小巷奔跑，尾隨有兩名男子手持相機及攝錄機全神貫注攝下過程。另一條短片轉了另一場景，相信是漁市場另一處位置，雖然時值深夜，仍有漁販在工作，裸軍卻毫無懼色，若無其事浩浩蕩蕩穿過。

▲▼「露鳥軍團」跑進漁市場　大媽驚呆：個個都大條XX！。（圖／翻攝推特）

裸男的壯舉當然逃不過漁市場的「天眼」，由於片中的裸男個個胸肌激凸，粗獷的身形難掩野性的張狂，令大媽瘋狂，片中聽到一名操半鹹淡廣東話的女子相當雀躍，一邊食花生、一邊炫耀自己的銳眼： 「廿幾個（裸男）影得幾清，個個都大條XX喺度（行街）」（20幾個人拍得很清楚，每個都有大條XX）、「係我睇得清啊，全部睇晒」，甚至笑問在場一名店舖職員「呢個人（做咩）若無其事架？做咩唔埋去睇吓嘅？唔走去跑埋一份？」（這個人怎麼若無其事？怎麼不去看一下？不去跟著跑？）

大律師陸偉雄表示，裸露是否違法要視乎裸露程度及地點，若男性赤膊上身並無問題，但在公眾地方全裸暴露私處即屬違法，漁市場屬於市民可自由進出地方，毫無疑問是公眾地方，該批裸男浩浩蕩蕩穿過，已有違法之嫌。根據第200章《刑事罪行條例》 第148條在公眾地方的猥褻行為，在公眾地方或公眾可見的情況下，猥褻暴露其身體任何部分，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰二千元及監禁6個月。

▲▼「露鳥軍團」跑進漁市場　大媽驚呆：個個都大條XX！。（圖／翻攝推特）

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